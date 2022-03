( The Associated Press )

La actriz Jada Pinkett Smith emitió este martes sus primeras declaraciones tras el incidente que se produjo en la ceremonia 94 de los Premios Oscar, donde su esposo, el también actor Will Smith, le propinara una bofetada al comediante Chris Rock luego que este realizara un comentario sobre su aspecto físico.

La productora de la serie de Facebook, Red Table Talk, subió a su cuenta de Instagram una publicación con un mensaje escueto que llama a sanar.

“Esta es la temporada de la sanación y estoy aquí para eso”, lee la imagen que publicó Pinkett Smith, donde la emisión de comentarios se ha limitado.

Sus declaraciones se producen un día después que Will Smith, quien obtuvo el galardón de “Mejor Actor en un Papel Protagónico” por su interpretación en el filme “King Richard”, emitiera unas disculpas por el incidente que abrumó la gala y levantó diversas conversaciones sobre la violencia estética contra las mujeres negras y las diversas manifestaciones sobre la masculinidad tóxica.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó Smith para ese entonces.

Igualmente, el altercado ha levantado diálogos sobre la alopecia, condición autoinmune que puede provocar la pérdida de cabello. Pinkett Smith reveló en diciembre del año pasado que padece de la enfermedad por más de cuatro años, y ha usado sus plataformas para concienciar a todas las mujeres a sentirse seguras de sí mismas a pesar del impedimento.

Por otro lado, la publicación de Pinkett Smith se produce un día luego que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas condenara las acciones de su esposo y señalara que “explorará más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestras normas, estándares de conducta y la ley de California”.