“Era un deseo personal, pero, después que nazca sana, que nazca en la luna, seguirá siendo mi nueva vida”.

Así reaccionó el productor de música urbana Rafael “Raphy” Pina Nieves luego que un juez federal le denegara hoy, miércoles, una petición para poder viajar a República Dominicana para estar durante el nacimiento de su hija con la cantante Natti Natasha.

La petición establecía que viajaría desde el 23 de abril hasta el 3 de junio a la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde ocurriría el parto, que se anticipa para el próximo 28 de mayo.

El también manejador enfrenta cargos federales por poseer dos armas de fuego, tras haber sido convicto con una pena superior a un año y teniendo prohibido poseerlas o portarlas.

PUBLICIDAD

“No todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera o, en mi caso, en otro lugar. Después que sigamos con vida, les seguiré demostrando cuan grande podemos seguir siendo porque no dejamos que las piedras nos atropellen, al contrario, las usamos para seguir construyendo el camino que disfrutamos”, agregó Pina Nieves en una publicación en sus redes sociales.

En el “post”, que acompaña con una foto de la pareja sentada en un banco bajo un farol, también agradece a los que se “preocuparon” por él.

El juez federal Francisco A. Besosa solo denegó el permiso y añadió que emitiría su opinión próximamente, informó El Nuevo Día.

El pasado 13 de abril -mediante sus abogados: María Domínguez, Javier Micheo y Manuel Franco- Pina Nieves pedía que se modificaran las restricciones de viaje impuestas como parte de su fianza de un millón de dólares para que se le permitiera viajar a República Dominicana para el alumbramiento que se anticipa para el próximo 28 de mayo.

Esa fecha coincide con el fallecimiento del papá de Pina, del mismo nombre.

Los abogados de Pina alegan además que su cliente ya ha tenido permiso para usar su bote en aguas de Puerto Rico y cercanas a la ciudad de Miami, los dos lugares a los que se restringen sus movimientos como parte de la fianza.

No obstante, para ello Pina tiene que utilizar un rastreador náutico para que las autoridades federales sepan cuándo este utiliza su embarcación y hacia dónde se dirige.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la fiscal María Montañez respondió al pedido de Pina y sus abogados asegurando que el empresario, dueño de la compañía Pina Records, cuenta con las comodidades para “escapar” de sus responsabilidades con la corte federal y viajar a República Dominicana, y que el presenciar el nacimiento de su hija en otro país no es suficientemente válida.

“La decisión del acusado de realizar el nacimiento de su bebé en un país extranjero no es una razón válida para alterar las condiciones de fianza originales y consideradas necesarias para asegurar que el acusado aparezca en procesos futuros y por la seguridad de la comunidad”, alegó Montañez.

“Ni el nacimiento de su cuarto hijo es una circunstancia que debería permitirle al acusado Pina, un convicto de un crimen federal, que ahora es acusado de poseer ilegalmente dos armas y más de 500 municiones, abandonar la jurisdicción de Estados Unidos e irse a un país extranjero”, agregó.

La acusación contra Pina Nieves, quien también es el manejador de su prometida, se refiere a un allanamiento del FBI el 1 de abril de 2020 a una propiedad del también productor musical en Caguas.

De acuerdo con la acusación formal, el productor, sabiendo que había sido convicto con una pena superior a un año y tenía prohibido poseer o portar armas de fuego, poseía a sabiendas: una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm; un Smith & Wesson, modelo SD40, calibre .40 y varias municiones.

Las municiones fueron detalladas en 526 rondas, incluidas 148 rondas de munición de pistola calibre .40, 123 rondas de munición de pistola calibre .357, 3 rondas de munición de pistola calibre .45, 170 rondas de munición de pistola calibre .25, 3 cartuchos de munición de pistola calibre 5.7, 35 cartuchos de munición de rifle calibre 7.62, 18 cartuchos de munición de rifle calibre 7.92, 1 cartucho de munición de escopeta calibre 12 y 25 cartuchos de munición de pistola calibre 9 mm.

A su vez, detalla que la pistola Glock, modelo 19, estaba manipulada para disparar más de un tiro sin recargarla manualmente.

De ser declarado culpable, Pina enfrenta hasta 10 años de prisión por cada cargo.