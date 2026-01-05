Bajo el lema “Amor-ES”, la Fundación Proyecto PaMaRa del artista Rauw Alejandro y su familia, celebró con éxito la edición 2026 de Regalos Pa’ Los Míos, reuniendo a más de 15,000 personas en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en una jornada gratuita dedicada a la familia, la solidaridad y la Epifanía del Señor.

Durante más de cinco horas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una experiencia multisensorial que integró arte, espiritualidad, recreación y comunidad. Como ya es tradición, se entregaron miles de regalos a niños y niñas, quienes también vivieron la emoción de la aparición de los Reyes Magos.

PUBLICIDAD

El evento incluyó actividades deportivas dentro de una cancha de soccer, en colaboración con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, además de juegos recreativos, experiencias psicoeducativas, espacios artísticos y presentaciones culturales, e incluso un espacio destinado a auspiciadores y colaboradores de la Fundación, fomentando la participación de toda la familia en un ambiente de alegría y unión.

En la foto, los fundadores de PaMaRa: Paola María Ocasio Ruiz, María Nelly Ruiz y Raúl A. Ocasio Ruiz ( Suministrada )

Durante el evento, PaMaRa celebró una conferencia de prensa en la que sus líderes compartieron la misión, el impacto y el alcance de la fundación. Paola María Ocasio Ruiz, CEO de PaMaRa, destacó cómo cada iniciativa — entre ellas Regalos Pa’ Los Míos, 5K Cada Paso Por La Familia, Educational Experience Cosa Nuestra Soundcheck y Dreams in Motion — forma parte de una estrategia holística para construir un legado de acompañamiento y oportunidades para comunidades vulnerables.

Por su parte, María Nelly Ruiz Nieves presentó un recuento de las acciones realizadas por la fundación durante el 2025, año en el que PaMaRa impactó directamente a más de 12,000 personas en Puerto Rico, México, Estados Unidos y Latinoamérica, gracias al apoyo de más de 500 voluntarios, organizaciones aliadas y auspiciadores que hacen posible cada iniciativa.

Durante la conferencia, Raúl A. Ocasio Ruiz, nombre de pila de Rauw Alejandro, habló sobre el trabajo de la fundación en áreas como el fútbol, el arte y la cultura afro-taína, así como proyectos educativos desarrollados en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y la Compañía de Turismo, integrando cultura, identidad y educación como herramientas de transformación social.