El artista boricua Rauw Alejandro reaccionó a la muerte de su bailarín reportado como desaparecido en Miami el lunes 13 de julio.

Tras las autoridades confirmar este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de Michael-Anthony Leones Espino, conocido como “Mykee”, el cantante compartió un emotivo mensaje para despedirlo.

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar... 8 años compartiendo escanarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida”, escribió en sus historias.

Mensaje de Rauw Alejandro. ( Instagram )

“Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony. Te amamos”, declaró.

La oficina del sheriff informó que falleció por aparente suicidio. Tenía 28 años.

En 2022, el bailarín acompañó a la cantante española Rosalía durante su gira mundial “Motomami World Tour”.

De igual manera, formó parte del grupo de baile de la serie de conciertos de “Saturno World Tour” (2023) y “Cosa Nuestra World Tour” (2025) del reguetonero.