La cuenta oficial de fans de Rosalía pidió ayuda para localizar a Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee, bailarín que ha trabajado con la cantante española y con Rauw Alejandro, y quien permanece desaparecido desde este 12 de julio en Miami.

A través de una publicación en Instagram, la comunidad de seguidores difundió la ficha emitida por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que solicita la colaboración del público para dar con el paradero del artista, de 28 años.

“Es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los ‘motopapis’, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”, publicó la cuenta española.

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Lo que se sabe de la desaparición

Según la Oficina de Víctimas Especiales del Sheriff de Miami-Dade, Estados Unidos, Michael-Anthony Leones Espino fue visto por última vez alrededor de las 12:30 del mediodía del 12 de julio, en el bloque 14200 de Southwest 161st Court, en Miami, Florida.

Las autoridades informaron que mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de alto y pesa unas 150 libras.

Mykee integró el cuerpo de baile del Motomami Tour de Rosalía durante 2022 y 2023. También ha trabajado junto a Rauw Alejandro en las giras Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra Tour, además de colaborar con otros artistas internacionales.