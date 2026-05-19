La Fundación Proyecto PaMaRa, del artista puertorriqueño Rauw Alejandro, anunció la edición 2026 de su evento “5K Cada Paso por la Familia”, a celebrarse el próximo 27 de junio a las 6:00 a.m. en Eco’s Sports Park en San Juan, Puerto Rico.

Bajo el lema “Raíces y Esperanza”, esta edición “será dedicada a los abuelos y adultos mayores, destacando su rol fundamental en la construcción de la familia y la comunidad”, menciona el comunicado de su portavoz de prensa. El evento busca reunir a más de 2,500 participantes, entre familias, corredores y aliados comunitarios, en una jornada que promueve el bienestar a través del deporte y la conexión intergeneracional.

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Inspirado en la idea de que “las raíces nos trajeron hasta aquí y la esperanza nos impulsa hacia adelante”, el 5K invita a cada participante a correr o caminar por alguien o algo especial, ya sea familiar o un sueño.

Los interesados pueden registrarse en el link: https://eventivate.com/Events/View/5K-Cada-Paso-Por-La-Familia-2026

La Fundación Proyecto PaMaRa continúa trabajando para crear “espacios que fortalecen los lazos familiares y fomentan el bienestar integral en la comunidad”, asevera la comunicación escrita.

Sobre Fundación Proyecto PaMaRa

La fundación sin fines de lucro creada por Rauw Alejandro, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz, acompaña a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las artes, los deportes, el medio ambiente, la espiritualidad y la psicoeducación.

Con base en Puerto Rico y acciones en América Latina y EE. UU., PaMaRa continúa expandiendo su misión bajo el lema: “Creando Sueños, Inspirando Vidas, Acompañando Caminos”.