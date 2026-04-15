El cantante Rauw Alejandro vuelve a distinguirse por su trayectoria musical e impacto cultural al ser reconocido hoy, miércoles, como una de 100 personas más influyentes del 2026 para la revista Time.

El puertorriqueño formó parte del grupo de destacadas figuras, tanto del escenario político, de la industria deportiva, del campo de las ciencias, hasta del mundo del mundo del entretenimiento, que la publicación estadounidense reconoció por su impacto en la actualidad.

Entre los destacados, también se encuentra el actor boricua Benicio del Toro, quien recientemente fue nominado para un premio Oscar en la categoría de “Mejor Actor de Reparto” por la película “One Battle After Another”, así como el evento de las Olimpiadas, que tendrá lugar este verano en Los Ángeles, California.

PUBLICIDAD

En el caso del intérprete de “Todo de ti”, el productor musical Tainy celebró la distinción de su compatriota que forma del grupo de “íconos”, donde también aparecen celebridades como la patinista Alyssa Liu, actores como Hillary Duff, Kate Hudson, Sterling K. Brown, y la diseñadora de moda y ex-Spice Girl, Victoria Beckham.

“La primera vez que Rauw Alejandro y yo trabajamos juntos fue en su primer álbum, “Afrodisíaco”. También fue la primera vez que llegamos a conocernos de verdad. Había oído hablar de su talento, pero no me esperaba que la sesión fuera tan productiva. Rauw saca lo mejor de mí cada vez que colaboramos, y eso es algo que no ocurre a menudo", lee las declaraciones del galardonado músico.

“Su nivel de creatividad está a la altura del mío, lo que hace que las posibilidades sean infinitas. Desde entonces, le he visto crecer con cada proyecto, perfeccionando su arte y estimulándonos creativamente a los dos. Ese nivel de dedicación y concentración es la razón por la que es uno de los artistas responsables de llevar los géneros urbanos y latinos a lugares que nunca antes habíamos visto ni oído”, continúa el también boricua.

“En su proyecto más reciente, “Cosa Nuestra”, Rauw combina diferentes épocas y sonidos modernos con ritmos y bailes tradicionales en un escenario con un aire a Broadway; esto es algo que solo Rauw puede hacer. Es, sin duda, uno de los artistas con más talento de su generación. Estoy deseando ver adónde nos lleva a continuación", concluyó.

Esta mención de Raúl Alejandro Ocasio, nombre de pila del artista, surge a meses de finalizar al “Cosa Nuestra World Tour”, una gira con más de 70 funciones que culminó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el pasado 29 de noviembre del año pasado.

Dicha gira, enfocada en su último disco “Cosa Nuestra”, logró vender más de 850,000 entradas, y llegó a otros países como que se dieron en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, Francia, España, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, y México.