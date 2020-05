View this post on Instagram

Un día como hoy 13 de Mayo nació una de las personas que mas admiro en la vida , ella es luchadora, soñadora, nunca se rinde y si se tropieza mas rápido se levanta . Ella no se quita y sabe lo que quiere . En estos momentos tiene un sueño muy grande y ya va a mitad de camino ( Anita 50%) Ella es feliz, humilde y un gran ser humano, me encanta su sonrisa y aunque es bajita en tamaño tiene unos ojos grandes pero se quedan pequeños a su gran corazón . Te amo con todo mi corazón, con todo mi ser . Ella es mi hija Ana Isabel . Felicidades 🎈🍾 Te Ama Papa