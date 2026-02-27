“Demasiado feliz y orgullosa”.

Así se encuentra Gredmarie Colón, quien reapareció en sus redes sociales para revelar que logró obtener la licencia para ejercer como agente de bienes raíces en el estado de Florida.

Luego de seis meses de estar fuera del ojo público, la conocida animadora y empresaria acudió a su cuenta oficial de Instagram para reconectar con la audiencia y compartir la buena noticia a través de un “story time -pero escrito”.

‘Les cuento que el pasado 11 de febrero logré obtener mi licencia de Real Estate como Agente Asociado en Florida 🏡“, escribe la puertorriqueña, quien asegura que la misma la sacó ”en menos de tres semanas".

“Estudié de manera presencial, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., durante 7 días para completar las 63 horas requeridas (del 26 de enero al 1 de febrero). Después de aprobar el examen de la escuela (¡98%! 🤓), tocaba prepararme para el examen del estado", continuó.

Colón aseguró que se tomó una semana para enfocarse en el repaso de la reválida. “Y el 11 de febrero… misión cumplida 🎉“, agregó.

“Sinceramente fue una locuraaaaa hacerlo tan rápido 🤪🤯, pero valió completamente la pena el sacrificio. Estoy demasiado feliz y orgullosa de este logro 🥹✨“, concluyó.

¿Volverá a la televisión?

La noticia generó que decenas de personas la felicitaran por su más reciente logro, algunos hasta vacilaron con la idea de que la boricua podría formar parte de “Selling Sunset”, el “reality” de Netflix que sigue a un grupo de agentes de bienes raíces desde el mercado de Los Ángeles.

Una seguidora aprovechó para darle un cumplido sobre su actual imagen y preguntarle si “no va a volver a la TV”.

“Eso nunca se descarta, pero, por el momento, sigo enfocada en mí, y en mi crecimiento profesional”, respondió Colón a la internauta.



