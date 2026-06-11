Sandra Díaz del Valle celebraba el miércoles su cumpleaños número 46, pero la muerte no le permitió ni un minuto más. La reconocida chef y presentadora de la televisión hondureña murió el miércoles aparentemente de un infarto.

Su inesperada partida ha generado muestras de dolor en el ámbito gastronómico, la televisión y entre sus miles de seguidores en Honduras.

TV Azteca Honduras, donde se desempeñaba como chef del programa matutino Venga la alegría, confirmó con “profundo dolor” el fallecimiento y solicitó respeto y privacidad para sus familiares.

Asimismo, Canal 11 en Honduras, donde laboró durante seis años en el programa Hoy es tu día, lamentó la pérdida de su excolaboradora.

PUBLICIDAD

Además de “Venga la alegría”, también formaba parte del staff de Televisión Nacional de Honduras (TNH).

Sandra era la pareja del también presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo.

En la mañana del miércoles, él le dedicó una emotiva felicitación en Instagram llamándola “la reina de mi corazón” y deseándole bendiciones. Ella respondió con las que serían sus últimas palabras públicas: “Gracias amor, te amo muchísimo más, amén, Dios así lo permita”.

Medios hondureños reportaron que Juan Fernando Lobo en horas de la tarde del miércoles la llevó a una clínica privada luego de que ella manifestara que no se sentía bien.

“Sandra Díaz fue atendida y el médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca; posteriormente, ella mencionó que sintió una electricidad y comenzó a colapsar. Según dijo el esposo en el reporte, los médicos indicaron que se encontraba dormida y procedieron a aplicarle varios medicamentos”, publicó el periódico El Heraldo.

Ante complicaciones presentadas, fue traslada a emergencia de otro hospital, donde los doctores le comunicaron a Juan Fernando que la presentadora llegó sin signos vitales, según la reseña de El Heraldo.

Sandra, madre de dos niños (varón y hembra) fue un rostro querido en la televisión hondureña.

Aunque su formación inicial estuvo ligada al área de la mercadotecnia, reorientó su camino profesional hacia la gastronomía, convirtiendo el arte culinario en su forma de vida, que compartía con miles de personas a través de la televisión y las redes sociales.

En un mensaje colgado en su Instagram, el pasado martes, ella resaltó que “cada receta, cada plato y cada presentación llevan un pedacito de mi corazón”. Luego agregó: “Ver a las personas disfrutar, emocionarse y compartir alrededor de una buena comida es una de las mayores satisfacciones de mi vida”.

Entonces dijo que “hoy me siento especialmente agradecida con Dios por permitirme trabajar con el don que me regaló, por cada oportunidad, por cada aprendizaje y por cada persona que confía en mi cocina. Gracias por acompañarme en este hermoso camino lleno de sabores, historias y mucho amor”.