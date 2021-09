Aunque luego de revelar su homosexualidad hace unos días, el actor Roberto Manrique ha recibido muchos mensajes de cariño, hay otros que simplemente intentan quitarle la tranquilidad.

“Tengo una pareja hermosa, un novio hermoso, llevo 7 años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado”, reveló el ecuatoriano en un emotivo vídeo piblicado en su cuenta de Instagram hace más de una semana.

Tras la revelación recibió un mensaje al cual tuvo que contestar públicamente.

“¿Eres gay? ¡Qué desperdicio!”, escribió una seguidora en Instagram.

“No mi vida, esto está siendo superaprovechado, solo no por ti”, respondió el actor en la mencionada red social.

“¡Lo siento! Tenía que hacerlo como un servicio social porque dejemos claro algo: eso no es un piropo ni aquí ni en la china”, agregó.

“El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igual). Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) en cambio sí que lo hace algo negativo. Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática (¿me sigues?). Y por otro lado… ¿desperdicio? (Aquí se pone darks) ¿Acaso los otros aspectos de mi vida no le dan un sentido suficiente para no ser un desperdicio? ¿Por qué escribo esto? Porque sé que muchas mujeres lo escriben sin ninguna mala intención… lo sé. Y sé que al entender el fondo real de lo dicho y al ser personas conscientes seguramente no lo van a repetir”, le siguió diciendo Manrique.

Tras esa respuesta del actor varios de sus compañeros y se seguidores le aplaudieron su contestación.