El rompimiento entre Rauw Alejandro y Rosalía ha dejado muy mal parado al cantante, pues las versiones de una supuesta infidelidad lo persiguen, y señalan a la modelo Valeria Duque como “la tercera en discordia” en esta historia de amor que desde antier se ha tornado como una más de desamor y supuesto engaño, dichas versiones tomaron fuerza cuando circuló un video de la cantante llorando al interpretar el tema “Beso”, canción que compuso con Rauw.

Expresiones de Rosalía en Instagram. ( Suministrada )

Desde la noche de ayer, el artista , a través de un comunicado en sus redes, negó las versiones de infidelidad, aseguró que desde hace meses él y Rosi ya no están juntos, sin embargo, daba la cara porque no estaba de acuerdo que lo que maneja como causa del tuene con Rosalía era mentira, y que alegaciones públicas erróneas destruyeran la historia de amor que tuvo con su ex: “no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

La pareja llevaba cuatro años de relación y estaban comprometidos, ambos hablaron recientemente de los detalles de su boda.

La modelo Valeria Duque se defendió en sus redes.

Mientras, Rosalía también rompió el silencio sobre las versiones de infidelidad por parte del cantante, y negó que esto fuera verdad, es más, halagó a su expareja y pidió respeto por el difícil momento por el que están pasando.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl”, escribió.

“Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, añadió a la vez que pidió respeto.