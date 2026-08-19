El incidente, que ocurrió en un negocio cercano, no afecto la continuación del juicio.

Un tiroteo se registró frente al tribunal de Las Vegas donde se celebra el juicio por el asesinato del rapero Tupac Shakur, precisamente cuando los familiares del cantante salían de la corte para almorzar, durante el segundo día del juicio contra Duane “Keffe D” Davis, principal acusado del crimen, informó la revista People.

Durante horas de la mañana del segundo día de juicio, se mostró en sala un video de vigilancia del casino del MGM Grand de Las Vegas, del 1996, lugar donde horas antes se celebró un combate de boxeo de Mike Tyson. El video capturo un incidente en el que Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino del acusado es atacado por acompañantes del cantante, incidente que según el ministerio público, habría motivado el ataque a tiros contra el cantante. Las imágenes mostraban a un grupo de personas golpeando y pateando a alguien en el suelo.

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Tras esto, se ve a Shakur y su sequito huyendo por el edificio y a algunos hombres persiguiéndolos. Poco después llega la Policía al lugar y entrevistan a Anderson.

Horas después, Shakur fue asesinado mientras viajaba a bordo de un BMW color negro. El astro del hip-hop era acompañado por Marion “Surge”Knight, cuando alguien abrió fuego en su contra desde un Cadillac blanco en el que se encontraban Davis, Anderson y otras personas.

También vertió su testimonio el expolicía Dean O’Kelley, quien dijo haber encontrado varios casquillos de bala en el lugar del tiroteo. El agente testificó que recibió informes sobre la descripción del vehículo involucrado en el tiroteo y sus ocupantes. El jurado también pudo ver fotografías de la autopsia practicada a Shakur mientras un patólogo forense testificaba de los hallazgos de la misma, hace 30 años.

Una vez concluido el testimonio del patólogo, se levantó la sesión para el receso de almuerzo. Momentos después de que los familiares de Shakur se marcharan, un fuerte contingente de policías se desplegó en la zona tras informes de disparos. La balacera se reportó en el interior de un negocio en el Casino Center Boulevard, informó la Policía Metropolitana de Las Vegas.

La Policía no localizó heridos ni evidencia de la balacera, según reportó People. Una televisora local informó que el incidente se registró en el interior de un Starbucks, poco antes de la 1:00 p.m. No se divulgaron más detalles. El juicio reinició en horas de la tarde con los testimonios de James McDonald, exsocio de Knight y Reggie Wright Jr., quien era el jefe de seguridad de Death Row Records cuando Tupac fue asesinado. La familia de Shakur se hallaba en sala.

Se espera que el proceso judicial se extienda al menos por un mes, durante el que se espera la comparecencia de unos 200 testigos, entre los que figura el propio Knight y familiares de Tupac.