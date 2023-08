A días que Sam Asghari y Britney Spears dieran pie al proceso de divorcio, el entrenador físico enfrenta señalamientos de hostigamiento sexual e infidelidad por parte de una exclienta del gimnasio Royal Personal Training (RPT, por sus siglas en inglés) en Beverly Hills, donde actualmente trabaja.

Ashley Franke acudió a su cuenta de Instagram para denunciar que el exesposo de la “princesa del pop” alegadamente le enviaba “fotos sin solicitar” y hasta le preguntaba si se querían encontrar en las duchas del establecimiento para tener sexo mientras este ya estaba casado con la cantante.

Sus señalamientos surgen en momentos donde Asghari dijo que la intérprete de “Womanizer” le fue infiel y hasta le golpeaba, al punto que le dejó un ojo morado mientras dormian en la cama.

Ashley Franke, quien se describió como exclienta y amiga de Sam Asghari, señaló al entrenador por hostigamiento sexual mientras fue su clienta. ( Captura / Instagram )

“Me parece absolutamente absurdo que él afirme que ella le engañó sabiendo perfectamente lo que él estaba haciendo desde el primer día. Se propuso ser famoso cuando empezó a salir con ella. Fue deshonesto con ella desde el principio y solía reírse de ello con sus clientes del gimnasio”, indicó Franke.

“Yo personalmente nunca tuve un encuentro furtivo con Sam. Me negué a cualquiera de sus intentos y nunca respondí a ninguna de sus fotos no solicitadas o en persona, cuando me preguntaba si quería tener sexo con él en las duchas del gimnasio. De hecho, dejé de entrenar allí porque me ofendía el constante acoso sexual”, puntualizó.

Por otro lado, Franke también alegó que su exentrenador y amigo le fue infiel a la megaestrella desde que salían juntos en 2016 hasta cuando ya se casaron en el verano del año pasado. “Esa chica ha pasado por mucho. Él utilizó a la pobre chica. Ahora la intenta chantajearla con el acuerdo prenupcial”, destacó.

Incluso, la mujer denunció que Asghari le era infiel a la "princesa del pop" desde que comenzaron a salir en 2016, e incluso luego de su casamiento en 2022. ( Captura / Instagram )

En un próximo “story”, Franke indicó que conoce a una de las abogadas de la artista, Laura Wasser, por medio de terceros y que le enviará toda la información que tenga a la mano.

“Es realmente repugnante que Sam se aproveche de Britney mientras ella está sufriendo de problemas de salud mental por tanto tiempo”, expresó la mujer, a la misma vez que pidió justicia por la intérprete musical y que “no le tenga que pagar un centavo” a su futuro exesposo.

Ashley Franke, quien señaló a Sam Asghari por acoso sexual y engañar a Britney Spears, indicó que le enviará la información que tenga en mano a la cantante para presentarlo en su proceso de divorcio. ( Captura / Instagram )

Estas expresiones ocurrieron antes que la cantante de “... Baby, One More Time” hablara sobre sus sentimientos tras darle fin a su matrimonio de 14 meses con Asghari.

En la publicación, que acompañó con una de sus icónicas coreografías caseras, la intérprete aseguró que quiso romper el silencio porque no soportaba más el dolor que le ocasionan los rumores alrededor de la ruptura.

“Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos. 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero... ¡No estoy aquí para dar explicaciones, porque honestamente no es asunto de nadie! ¡Pero no podía soportar más el dolor, honestamente!”, aseguró la intérprete de Baby... One More Time. “De alguna manera telepática he estado recibiendo muchos mensajes que me derriten el corazón por parte de amigos y les agradezco por eso. He estado interpretando a una mujer fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso”, continuó.

“Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero siempre he tenido que ocultar mis debilidades ¡Si no era el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me ‘arreglaran’! Eso pasó cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!”, expresó.

Y finalizó: “¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante bien! ¡De cualquier modo, ten un buen día y no te olvides de sonreír!”.