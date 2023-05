La periodista Sency Mellado sorprendió con un radical y solidario corte de cabello en honor a su mamá, quien es paciente de leucemia.

Mellado compartió su hermoso gesto en las redes sociales, donde ha recibido cientos de elogios.

“¡Este corte de cabello va por ti mami! Por ti y por todas las mujeres que luchan día a día contra el cáncer y que pierden su pelo. Eres fuerte, eres luchadora y aquí estaremos Fernando Villamil y yo para apoyarte. ¡Ya estás llegando a la meta!”, expresó.

#FUCKCANCER ¡Este corte de cabello va por ti mami! 🧡 Por ti y por todas las mujeres que luchan día a día contra el... Posted by Sency Mellado on Tuesday, May 2, 2023

“Se que algunos me habían visto con el pelo corto. Fue un cambio de look con un propósito: ‘support my mom’. ¡Te amo mami!”, compartió.

Fue en febrero pasado que la reportera informó que su progenitora recibía tratamiento en la unidad de leucemia del Hospital Municipal de San Juan.

El Hospital Municipal de San Juan es una de las instituciones médicas en Puerto Rico que atiende pacientes con leucemia, que es cáncer de las células de la sangre.