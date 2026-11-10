La cantautora colombiana Shakira regresará a los escenarios de Puerto Rico como parte de una nueva etapa latinoamericana de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, prevista para celebrarse en 2027.

El retorno de la barranquillera marcará su reencuentro con el público boricua tras 16 años de su última presentación en la Isla, ocurrida en 2011 durante su gira “Sale el Sol”.

El anuncio cobró fuerza luego de que la empresa Fenix Entertainment publicara en sus plataformas digitales un afiche promocional con los seis países que integrarán este tramo del recorrido internacional: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

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Poco después, la firma de relaciones públicas local Grandes Eventos reconfirmó la visita al publicar un vídeo recopilatorio con presentaciones previas de la artista, acompañado por el año 2027 y un mensaje contundente:

“Puerto Rico, ¡ya lo sabes! Shakira vendrá en concierto”, lee el calce de la publicación de la agencia en Instagram.

A la espera de fechas y recintos

Hasta el momento, los promotores no han revelado las fechas específicas de los conciertos, el recinto que acogerá la velada en suelo boricua ni los detalles sobre la venta de boletos.

Esta nueva fase extenderá por la región el montaje inspirado en su producción discográfica “Las Mujeres Ya No Lloran”, lanzada en 2024, con un repertorio que repasará éxitos globales como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y clásicos de su catálogo como “Antología”.