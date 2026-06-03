Shia LaBeouf se declara culpable tras trifulca fuera de un bar
El actor golpeó a varias personas a puños y empujones.
PUBLICIDAD
Nueva Orleans. El actor Shia LaBeouf se declaró culpable el miércoles de tres cargos de agresión simple por golpear a personas afuera de un bar de Nueva Orleans en febrero, durante el Mardi Gras.
Los detalles de la sentencia por ahora no están disponibles en los registros judiciales en línea. Ni el abogado ni el manager de LaBeouf han respondido a solicitudes de comentarios.
Un video del incidente del 17 de febrero muestra a LaBeouf, sin camisa, empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en el rostro, “provocándole posible dislocación de la nariz”, según un informe de la policía de Nueva Orleans.
Relacionadas
Jeffrey Damnit, un conocido artista local a quien la policía identificó como Jeffrey Klein en el informe del incidente, relató que fue una de las personas atacadas por LaBeouf.
“Me golpeó, conectó unos cuantos puñetazos, me empujó unas cuantas veces”, dijo Damnit a The Associated Press a principios de este año.
LaBeouf “simplemente se volvió loco” tratando de iniciar peleas y diciéndole al artista y a otros que les daría una paliza, contó Damnit. Añadió que LaBeouf lo había empujado detrás del bar más temprano esa noche, gritando insultos homófobos y amenazándolo.
Damnit y otros sometieron a LaBeouf e intentaron que se fuera del área, pero no se fue y se volvió más agresivo, según Damnit y el informe policial.
Después de que LaBeouf fue acusado en febrero, un juez le ordenó regresar a rehabilitación por drogas y alcohol.
LaBeouf ha tenido varios encontronazos con la ley durante su carrera, incluido un arresto en la ciudad de Nueva York en 2017 bajo sospecha de agresión que ocurrió durante una transmisión en vivo.
Mientras estaba en Georgia filmando “The Peanut Butter Falcon” más tarde ese año, fue arrestado por ebriedad pública y acusado de alteración del orden público y obstrucción, y fue sentenciado a libertad condicional.
En 2020, fue acusado de agresión menor y hurto menor en Los Ángeles.
Ese año, la cantante y actriz inglesa FKA Twigs, cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, también presentó una demanda alegando que LaBeouf fue física y emocionalmente abusivo con ella durante su relación. La demanda se resolvió en julio.
El actor obtuvo por primera vez reconocimiento como niño por su papel en la serie de Disney Channel “Even Stevens”, y trabajó de manera constante hasta la adultez. Quizás sea más conocido por sus papeles en “Transformers” de 2007 y en “Indiana Jones and the Crystal Skull” de 2008.