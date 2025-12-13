La cantante de música cristiana Nimsy López sigue hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras y su familia solicita donaciones de sangre.

El evangelista Micky Mulero publicó esta mañana un anuncio donde pide la ayuda para su esposa, quien lleva dos semanas en la institución de salud pública.

Quienes deseen ayudar, pueden acudir al Banco de Sangre de Centro Médico, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, para aportar a la causa. Antes de llegar, es importante que los interesados lleven identificación con foto y llegar bien alimentados al lugar.

Se aferra a la fe

El pasado viernes, Mulero compartió un mensaje de fortaleza y esperanza en medio de la incertidumbre que enfrenta con la cantante, quien sigue bajo supervisión médica en Puerto Rico y sin un diagnóstico definitivo.

“Si fuera con nuestras propias fuerzas definitivamente hace rato nos hubiéramos hundido. Prefiero flotar sostenido por la fe”, escribió Mulero en Facebook.

Dicha publicación se produjo a dos días que se revelara que López fue transferida a cuidado intensivo.

Su pareja compartió en una transmisión en vivo en Facebook que la cantante fue evaluada por tres doctores, quienes tomaron la decisión para internarla a dicha división "porque va a estar monitoreada mejor y porque los tratamientos que va a recibir son muy fuertes".

El líder detalló que López “ha tenido unos problemas por el tratamiento, de presiones altas y el azúcar, pero son procedimientos que se están haciendo”, y que el diagnóstico sigue siendo “incierto” mientras “se siguen haciendo evaluaciones”.

“Nimsy está estable, está operadora, como es ella. Está comiendo, y reitero, ella no está entubada ni inconsciente; sí en muchas ocasiones la tranquilizan para que duerma porque necesita mucho descanso para tratar de recuperar el área afectada", agregó.