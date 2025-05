¡Vuelve a su casa!

Sylvia Hernández regresará a las ondas puertorriqueñas tras reincorporarse una vez más a la emisora La Mega 106.9 PM.

La conocida telerreportera, quien anteriormente colaboró en la plataforma de MoluscoTV, ahora se unirá a la ganga del “Mega Reguero”, el espacio radial vespertino compuesto por Danilo Beauchamp, Alejandro Gil y Freddo Vega.

“AGRADECIDA de regresar a la #radio en @lamegapr con mi sección junto a @danilocomedia @alejandrogil7 @magdaoficialpr y @felipequinones pronto les dare mas detalles", sostuvo la comunicadora en su cuenta oficial de Instagram.

Hernández le adelantó a sus seguidores continuarán viendo sus intervenciones en la pantalla nacional desde el programa “Día a día” de Telemundo.

Dicha noticia se da a cinco días que la periodista tuviera un incómodo intercambio con el locutor Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, durante un podcast en el que discutían detalles del caso del cantante Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González Castellanos.

Durante esa intervención, Hernández aprovechó el espacio para aclarar una información que se dio a conocer en el segmento “Dicen por ahí” del programa del canal 2, donde se dio a conocer que el también productor estaba borrando contenido con el aparecía junto su entonces esposa, Claudia Morales.

Entre las publicaciones que desaparecieron, se encontraba la entrevista que realizó el líder de “La tendencia de Molusco” hacia su entonces pareja tras dar a conocer su reconciliación a principios del año 2025.

“Con mucho respeto, yo quisiera preguntarte que si se puede hacer, pero ellos (Víctor Santiago y el JD) trajeron una información de que tú habías vuelto a la soltería, o que había un rumor de que había terminado tu relación con la mamá de tus hijos, Claudia... ¿eso es algo que tú puedes confirmar? ¿Es cierto, es falso?“, preguntó Hernández. ”Para que se lo pregunte otro, mejor te lo pregunto yo", apuntaló.

Pabón, a pesar de reconocer lo difícil que fue responder la pregunta en una transmisión en vivo, respondió en la afirmativa.

“Es algo que no me preparé para responder porque no sabía que me ibas a hacer esa pregunta; no obstante, yo no dejo de ser parte de la farándula del país, y obviamente, tan pronto salió eso ayer, demás está decir que sí, lo vi, y mucha gente me ha escrito, yo no voy a entrar en profundizar la situación más... en resumidas cuentas, sí, yo no voy a volver a cometer el error dos veces”, sostuvo.