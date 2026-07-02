Taylor Swift y Travis Kelce han donado esta semana 26 millones de dólares a organizaciones benéficas, antes de su boda del viernes en el Madison Square Garden.

Las donaciones se repartieron entre 20 organizaciones benéficas locales y nacionales, según el representante de Swift, muchas de ellas ubicadas en zonas con las que la pareja tiene fuertes vínculos. El comunicado no hizo mención alguna a la boda de Swift y Kelce, pero un agente de las fuerzas del orden al tanto de los planes de seguridad ha declarado a la AP que la boda se celebrará el viernes y que el jueves por la noche tendrá lugar una cena de ensayo más íntima.

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Nueve de las organizaciones seleccionadas tienen su sede en Nueva York, desde el Food Bank For NYC y City Harvest hasta Musical Mentors, una organización sin ánimo de lucro que pone en contacto a profesores de música con alumnos con necesidades.

No se reveló la cantidad exacta que recibió cada organización benéfica.

Otras organizaciones benéficas con las que Swift y Kelce también se han vinculado son el Banco de Alimentos de la Comunidad de Rhode Island —donde Swift tiene una finca en Watch Hill— y el Children’s Mercy Hospital de Kansas City, Misuri —donde Kelce juega como ala cerrada en los Kansas City Chiefs—.

También recibieron fondos algunas organizaciones nacionales: «Imagination Library» de Dolly Parton, un programa de donación de libros impulsado por esta leyenda de la música; la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales y «Feeding America».

Las cuantiosas donaciones realizadas antes de la boda de Swift y Kelce recuerdan a las contribuciones benéficas que la pareja ha realizado en el pasado. Swift, multimillonaria, donó millones a los bancos de alimentos antes de las paradas de su gira «Eras Tour», mientras que Kelce ha sido reconocido por los Chiefs por ganar «retos benéficos» y dirigir su propia organización sin ánimo de lucro.

Swift y Kelce mantienen una relación desde 2023, cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su relación ha quedado plasmada en innumerables imágenes de Swift animando en los partidos de los Chiefs y en vídeos de aficionados en los que se ve a Kelce bailando en la gira «Eras» de Swift mientras esta recorría el mundo. En 2025, anunciaron su compromiso con ese pie de foto, pero no han revelado ningún detalle sobre la boda.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.