El pasado mes de noviembre la presentadora boricua Adamari López levantó sospechas sobre un supuesto nuevo romance luego de que fuera captada en una fiesta compartiendo con un hombre canoso que estivo todo el tiepo a su lado.

Pero hasta el momento todo había quedado ahí y la puertorriqueña nunca habló al respecto.

Ahora, el misterio comienza a crecer luego de que Adamari publicara un vídeo en sus redes sociales aceptando que tiene novio.

“Sí, tengo novio”, dice la presentadora de Un Nuevo Día.

Aunque se trata de un gracioso vídeo en el que bromea diciendo que es de “su imaginación” muchos aseguran que podría ser la manera de que la boricua introduzca a su nuevo amor.

Adamari López volvió a la soltería cuando el pasado mayo del 2021 anunció su separación de Toni Costa, padre de su hija y su pareja por una década.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en una mensaje pregrabado el 27 de mayo del mencionado año.

Su expareja, Toni Costa actualmente disfruta de una relación con la influencer Evelyn Beltrán.