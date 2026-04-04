La rapera Tokischa volvió a causar polémica por posar semidesnuda en una iglesia de San Sebastián, en España.

La intérprete de “Linda” publicó varias fotografías donde aparece con una tanga y en topless mientras cubre sus senos con sus manos frente a una imagen de Jesucristo.

La rapera Tokischa posa cerca de un cuadro de Jesús en una foto que publicó en Instagram. ( Instagram )

En la publicación, la cantante explicó su relación con Dios y afirmó que las fotos pertenecen a un cortometraje que está grabando.

Se recuerda que Tokischa tuvo un comportamiento similar en el país.

En 2021, la Fiscalía de La Vega dictaminó que la artista urbana no podría visitar ese municipio durante un año tras el alcalde Kelvin Cruz someter una querella en su contra por posar “muy sensual” en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia.