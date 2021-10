El bailarín Toni, Costa, expareja de la presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, contestó de manera autoritaria los rumores que han estado corriendo desde hace meses sobre su supuesta bisexualidad.

Su respuesta se dio luego de que publicara una foto en la red social Instagram y una seguidora cuestionó su orientación sexual a lo que Costa no se quedó callado y repondió con prontitud.

Toni Costa.

“Si él es bisexual son problemas de él y si es cierto él debe aceptar los rumores”, dijo la cibernauta en la mencionada red social.

" ¿Y usted de dónde saca eso? A ver…. Cuénteme…. ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí”, respondió de manera contundente el bailarín.

Desde que Toni y Adamari se separaron a principios de este año han sido muchos los rumores que han corrido sobre la razón por la que la pareja decidió ponerle fin a su relación.

Hace unas semanas y tras meses de especulaciones y luego de que anunciara su ruptura a finales de mayo, la presentadora de televisión boricua, Adamari López reveló por qué decidió separarse del coreógrafo Toni Costa.

A través de una entrevista con la revista People en Español, la también actriz confesó, sin dar detalles en específicos, sobre la difícil situación de darle fin a su relación con el padre de su hja Alaïa después de una década.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, manifestó la querendona boricua a la revista.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, enfatizó.

Asimismo se mostró esperanzada que saldrá más fuerte de esa situación.

“Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente”, asegura sobre Costa. “Él es su papá y ahí siempre va a estar”.