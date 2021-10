A pesar de que tiene millones de fanáticos en las redes sociales que la admiran desde que trabajaba como actriz de telenovelas, la presentadora boricua Adamari López, al igual que otras personalidades de la farándula tiene muchos seguidores que la critican de mala manera.

La puertorriqueña reveló recientemente en una entrevista que muchos de los comentarios que hacían sus detractores acerca de su sobrepeso le dolían, sin embargo esa fue una de las razones por las cuales decidió someterse a un régimen alimenticio y de ejercicios.

Ahora, aunque la actriz ya luce una nueva figura, algunos siguen criticándola cada vez que ella o el programa “Hoy Día” donde labora, publican una foto en las plataformas sociales.

Tan reciente como en los pasados días el espacio televisivo publicó una foto de su elenco y los cañones enfilaron hacia Adamari y aunque muchos le echaron flores otros decidieron criticarla.

“¡Que enanita y eso que tiene tacones!”, “Parece la hermanita menor de todos” o “Dios mío, ¿pero cuánto mide Adamari?”, leen algunos comentarios de la publicación.

Ante esta avalancha de malos comentarios, Carmen, la madre de Toni Costa, expareja de Adamari López salió en su defensa.

“La esencia buena está en frascos pequeños. ¡Qué falta de respeto y más una mujer a otra!, escribió la madre del bailarín español.

“Cuiden lo que dicen. Opinen pero sin faltar, por favor”, añadió la abuela de Alaïa.

A finales de mayo Adamari López reveló su separación de Toni Costa luego de 10 años de relación y de haber procreado una hija.

“Hoy quiero compartirles que es una noticia difícil de asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, afirmó en una mensaje pregrabado.