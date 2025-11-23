Los actos fúnebres de la influencer Xiomara Calderón Santiago, mejor conocida como Xiomara “la Golda” se realizarán el lunes a partir de la 1:00 p.m.

Así lo reveló hoy el productor Jorge Pabón, “El Molusco”, en sus redes sociales, donde indicó que el velatorio tendrá lugar en el Pabellón Comercial Rafael Hernández Colón de Dorado. “Xiomara fue una persona que caló hondo en las vidas de quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y también en muchos que nunca cruzaron caminos con ella”.

“Es por eso que su familia y allegados anuncian que su velatorio será este próximo lunes 24 de noviembre de 1:00pm a 10:00 pm en el Pabellón Comercial Rafael Hernández Colón de Dorado, donde recordaremos su vida y esencia”, lee una publicación en las redes sociales del productor.

Fue el propio Pabón quien dio a conocer el deceso de la creadora de contenido el sábado pasado, por causas que no fueron dadas a conocer. Al dar a conocer la noticia, Pabón destacó la personalidad energética, picardía y destrezas en el baile y canto, así como la reciente transformación física de Calderón Santiago. “Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido”, comentó entonces Molusco.

Captura de la última publicación en la sección de historias de la cuenta de Instagram de Calderón Santiago. ( Captura )

Precisamente horas antes de su fallecimiento, Calderón Santiago compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que pedía la oración a Dios, para “que tenga control de todo en mi vida”.

“Me siento agradecida. Me siento bendecida. Me siento en un tiempo que resurge un momento nuevo”. “Si se tira una oración a Dios de repente en lo que queda de día, pídale a papá Dios que tenga control de todo en mi vida”, compartió la influencer la noche antes de su repentino fallecimiento.