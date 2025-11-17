Waleska Morales, quien se identificó como una familiar de la “influencer” Xiomara Calderón Santiago, conocida como “La Golda”, utilizó las redes sociales para pedir que frenen las especulaciones con relación a la causa de muerte de la creadora de contenido, quien falleció el sábado.

En el video que publicó, Morales expuso la incomodidad ante la serie de rumores que han circulado en las redes sociales, y pidió respeto en memoria de quien también fuera integrante del espacio radial “La Tendencia de Molusco” (KQ 105).

“No tengo todavía el permiso de la familia y si publiqué este vídeo después quizás sí porque pues soy familia inmediata de Xiomara y quiero dejar claro varias cositas”, forma parte de la introducción del visual de Morales. “Están circulando videos que, ‘ah, que mi amiga, que ella me dijo, que ella esto, que ella lo otro’. La gente tiene que entender que no se pueden estar aprovechando del dolor ajeno y de lo que esté en pauta y en ‘trending’ por lucrarse de los ‘likes’. Hay personas que están pasando por un proceso doloroso ahora mismo, nuestra familia está pasando por un proceso inesperado y doloroso y nadie tiene derecho a estar haciendo pauta sobre lo que está sucediendo”, prosiguió, y con énfasis, expuso que la familia no tiene conocimiento aun sobre lo que provocó el deceso de Xiomara.

“Nosotros como familia ni siquiera tenemos el conocimiento oficial de qué fue lo que sucedió con Xiomara, como para que estén especulando que si fue la bariátrica, que si fue esta operación, que si fue pito, que si flauta, no. Realmente, no se puede estar hablando de lo que no se conoce, de lo que no se sabe, porque nosotros que somos su familia inmediata no tenemos el pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Ni siquiera nos han dicho oficialmente, ni siquiera han salido a dar unas declaraciones oficiales”, reiteró.

“Si ahora mismo hay que llevar una noticia de lo que pasó y decir oficialmente ‘sucedió tal cosa’, ese poder solamente lo tienen sus padres, sus hermanas y dos personas que vamos a poner que la familia le delegaría esa responsabilidad, su jefe Molusco y su mejor amigo, Andrés Waldemar”, aclaró.

En sus declaraciones, también se expresó en torno a la doble moral sobre “aceptarte como eres”, pero el afán de algunos de criticar y burlarse.

“Hay tanta gente que sigue comentando ‘ah, que se hubiera querido como era’. Pero si ella se quería como era y la misma sociedad la señalaba por cómo se veía, por cómo era. Si usted mira los comentarios de sus videos, gente burlándose. Eso le trabaja a las personas en la cabeza, pero ella con toda y la naturalidad que ella tenía, ella quería sentirse saludable y sentirse bien porque ella misma lo decía. Entonces ahora la gente, ‘ah, que se tienen que aceptar como son, que se tienen que’. Pero es que cuando uno se acepta como es, la sociedad viene y te señala y te juzga”, lamentó.

Por otro lado, la emisora KQ 105, donde se transmite “La Tendencia de Molusco”, anunció que hoy el programa no se transmitirá en vivo en respeto al fallecimiento de Xiomara, y en su lugar, será una versión grabada.