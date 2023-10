La exponente urbana Villano Antillano arremetió contra integrantes del sector consevador que le dieron gracias a Dios cuando la misma artista anunció que su concierto “Babilonia” en el Coca Cola Music Hall quedó pospuesto para este domingo, 29 de octubre, a las 7:30 de la noche, tras las fuertes lluvias que azotaron al norte de Puerto Rico.

La voz detrás de “Vocales” expresó en sus “stories” de Instagram que reconocía no tener el poder de controlar el mal tiempo y que “mucho menos las controla absolutamente nadie”, sin embargo, la boricua afirmó que había escuchado “unas cositas por ahí” donde integrantes de esta ideología decían que la suspensión era “un castigo”.

“Mi gente, ustede no conocen a Dios, no lo tienen en sus corazones. Dios no está pendiente de lo que está pasando aquí, porque aquí no hay que a él no le agrade”, expresó la bayamonesa.

Asimismo, la artista apuntaló que “Dios debería estar pendiente al genocidio asqueroso que está cometiendo el estado de Israel en Gaza”, asunto que iba a traer al culminar su espectáculo, donde estaba lista “para dar mi speech político, porque ustedes saben que yo me jayo para eso”.

“Allá es donde debería estar DIos, no aquí pendiente a lo que hace una maricona pendeja que no le hace daño a nadie. Pero en la psicosis fanática de ustedes, olvídate. Están enfermos”, manifestó Villana Santiago Pacheco, nombre de pila de la rapera, luego de reiterar que las puertas a su show estarán abiertas desde las 6:00 de la tarde “llueve, truene o relampaguee”.

Los comentarios de la intérprete de “Cáscara de coco” surge de varias respuestas de internautas que han estado manifestando que “el tiempo de Dios era correcto” tras darse a conocer el cambio de día del espectáculo, que se da precisamente por la precipitación copiosa que afectó el norte de la Isla e, incluso, provocó el caos en el municipio de San Juan.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) promedió que para el norte de San Juan y Guaynabo, entre las 8:00 a.m. de ayer, viernes, a las 8:00 a.m. de hoy, sábado, cayeron unas seis pulgadas de lluvia.

Dichos aguaceros provocaron que el alcalde de la capital, Miguel Romero, firmara una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en su municipio. El mismo se produce tras los daños que provocó las malas condiciones del tiempo en al urbanización Reparto Metropolitano, donde varios muros y parte de los patios de siete residencias colapsaron.