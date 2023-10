La insistencia de personas de pasar por calles inundadas, que luego quedaban atrapadas a merced de las corrientes, fue la emergencia mayor registrada en la tarde y noche de ayer, viernes, cuando en la zona de San Juan y Guaynabo se registraron horas de intensas lluvias, que dejaron mas de seis pulgadas de agua acumuladas.

Por tal razón, los directores de Manejo de Emergencias de San Juan, Carlos Acevedo, y de Guaynabo, Luis Iván Díaz Colón, urgieron a la ciudadana a cooperar con las autoridades.

De hecho, Acevedo llamó a no salir de los hogares en todo el fin de semana, ya que se espera más lluvia hasta el martes de la próxima semana.

PUBLICIDAD

Una vigilancia de inundaciones repentinas está activa hasta el próximo lunes, debido la lluvia excesiva que se augura.

En estos dos municipios, donde se concentró la mayor cantidad de lluvia no hubo incidentes que lamentar, como fallecimientos.

Hasta el momento, San Juan reporta 15 residencias inundadas y en Guaynabo se realiza un censo en la comunidad del barrio Amelia para detectar si el agua que inundaba las calles de la comunidad entró a alguna vivienda.

De estos municipios, sólo San Juan reportó dos personas refugiadas en el Centro Servicios Múltiples de Buen Consejo. Pero, Acevedo indicó que se trataba de personas que residían solas y temían que sus hogares se les inundara.

Ambos funcionarios coincidieron que el efecto mayor de las lluvias fueron las inundaciones, que en su mayoría se registraron en vías principales, como los expresos Luis Muñoz Rivera y Las Américas, en San Juan, así como en el Rafael Martínez Nadal y la zona de San Patricio, en Guaynabo.

Me pasan vídeo de dos personas que, durante la noche, se quedaron atrapados en una salida del expreso Martínez Nadal en Guaynabo y su carro se empezó a inundar. Indicaron que el 911 los iría a recoger. Estas lluvias definitivamente son históricas. #PuertoRico pic.twitter.com/Mls2dEhYHL — V. Torres Montalvo 🇵🇷 (@Motinsitepegas) October 28, 2023

Acevedo precisó que, “realmente, el factor fue que la lluvia cayó a la hora salida de los trabajos y, pues, mucha gente no hace caso. Entonces, mucha gente piensa, lamentablemente, que eso no le va a pasar a ellos. La recomendación es no cruzar áreas inundadas, porque ellos no conocen cuál es la profundidad del agua. Entonces, si es corriente de agua, como pasó, que quebradas se salieron, pues la presión de agua se lleva los vehículos. Así que la recomendación que yo doy para este fin de semana es que, si no tiene que salir de su casa, no salga, porque va a seguir lloviendo hoy y mañana y hasta el martes, posiblemente”.

PUBLICIDAD

En San Juan ocurrieron 11 rescates de personas atrapadas en sus autos inundados. Mientras, en Guaynabo se reportaron ocho rescates “por esa negligencia de personas de poder cruzar”, dijo Díaz Colón.

Entre los rescates de Guaynabo, el funcionario distinguió uno registrado cerca de la cárcel federal, en la carretera PR-165. Dijo que dentro de auto había una mujer embarazada y otros familiares. En el rescate, colaboró Manejo de Emergencias de Bayamón.

“El llamado tanto del Negociado de Manejo de Emergencias como de nosotros es que nunca subestimemos las áreas inundadas. Puede venir golpe de agua donde el carro se apaga o el carro no tener control. El llamado es a que espere o busque vías alternas, porque expone la vida no solo de las personas que quedan atrapadas, sino de los rescatistas que tienen que salir. Esa fue la constante, personas atrapadas en inundaciones, porque intentaban atravesarlas, no porque les tomaba por sorpresa”, sostuvo Díaz Colón.

Hasta el momento, en Guaynabo ni en San Juan se registran derrumbes o deslizamientos.

Sobre viviendas inundadas, el funcionario de Guaynabo señaló que personal municipal realiza esta mañana un censo en el barrio Amelia para conocer si hubo personas afectadas.

Díaz Colón reconoció que allí las bombas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se dañaron y una compañía subcontratada por la agencia colocó un sistema de emergencia que no trabajó a la magnitud necesaria.

Supermax Condado 🌊 pic.twitter.com/PuD8HoPlmL — Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) October 28, 2023

Mientras, las viviendas 15 afectadas en San Juan estaban localizadas en Barrio Obrero, Villa Palmeras, Condado, Calle Loíza y Villa Nevares. También se inundó un supermercado entre Condado y la calle Loíza.

PUBLICIDAD

Aunque Acevedo no lo incluyó en su informe, Primera Hora fue notificado de que un muro detrás de unas residencias de la urbanización Reparto Metropolitano que da hacia una quebrada colapsó. Unas siete residencias se afectaron, indicó un ciudadano a este medio.

Tras las intensas lluvias del viernes 27 de octubre de 2023, un ciudadano reportó la caída del muro detrás de las residencias de la calle 54SE, en la urbanización Reparto Metropolitano en Río Piedras. Indicó que al menos siete casas se afectaron. ( Suministrada )

Por otro lado, entre los informes registrados en el Sistema de Emergencias 9-1-1 se distingue una inundación de viviendas en el barrio Garrochales de Arecibo y un deslizamiento en la carretera PR-123 en el área del Lago Dos Bocas, Utuado.

Cabe destacar que la mayoría de los reportes registrados al 9-1-1 se trataba de personas atrapadas con sus vehículos en inundaciones.