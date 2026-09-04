Un día como hoy, hace 20 años, los amantes de la vida silvestre y el mundo entero se conmocionó tras la trágica muerte de Steve Irwin, el “Cazador de Cocodrilos”, mientras filmaba un documental en Australia.

Irwin, de 44 años y quien era una celebridad por su programa “El cazador de cocodrilos”, fue atacado por una mantarraya mientras hacía esnórquel en las costas de Australia el 4 de septiembre del 2006, reseñó la revista People.

Los intentos por salvarle la vida fueron infructuosos. Desde entonces, su viuda, Terri, y sus dos hijos, Bindi y Robert, que apenas eran unos niños en aquel momento, se han dedicado a mantener viva su misión de proteger y conservar la vida salvaje.

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¿Cómo murió El cazador de cocodrilos?

Al momento de su muerte, Steve Irwin filmaba el documental sobre vida marina Ocean’s Deadliest. Según relató su camarógrafo Justin Lyons en una entrevista en el 2014, el activista se tomó un descanso debido al mal tiempo y decidió grabar un segmento para el programa de su hija, Bindi.

En ese momento, mientras hacía esnórquel, se topó con una enorme raya látigo. De repente la raya “comenzó a apuñalarlo salvajemente con su cola”, narró Lyons. Añadió que la raya, “extraordinariamente grande”, (de aproximadamente ocho pies de ancho) “se apoyó sobre su parte delantera” y le propinó cientos de punzonazos a Irwin.

“Probablemente pensó que la sombra de Steve era un tiburón tigre, que se alimenta de ellas muy a menudo, por lo que comenzó a atacar. Giré la cámara mientras la raya se alejaba nadando. Ni siquiera sabía que le había causado algún daño”, recordó Lyons. “No fue hasta que volví a enfocar a Steve y lo vi sobre un enorme charco de sangre que me di cuenta de que algo había salido mal”.

Segun Lyons, el aguijón de la raya le perforó el corazón y los pulmones a Irwin. Su equipo lo sacó del agua y lo subió en una lancha inflable, done comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar durante más de una hora. Finalmente se encontraron con personal médico en una pequeña isla, donde los paramédicos declararon muerto al conservacionista. “Trabajamos duro durante varias horas para intentar reanimarlo, pero la herida en su corazón por el aguijón de la raya era demasiado grave”, dijo Philipe Cousteau, copresentador del documental.

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¿Cuál fue la reacción del público a la muerte de Irwin?

El deceso del afamado defensor de la fauna silvestre y cuidador del zoológico conmocionó al público. En más de una ocasión, Irwin había impresionado al mundo al exponerse a animales mortales como culebras venenosas, enormes cocodrilos y otros depredadores. Después de haberlo visto manipular animales sumamente letales durante años, para el mundo resultaba increíble que la vida del “Cazador de Cocodrilos” terminara a manos de un animal considerado dócil y pacífico.

Tras su muerte, el gobierno australiano ofreció honrar a Irwin con un funeral de Estado, sin embargo su esposa, Terri prefirió un funeral privado. Irwin fue sepultado en el Zoológico de Australia, lugar que amaba profundamente.

El legado del “Cazador de Cocodrilos”.

Irwin creo la fundación Wildlife Warrios, que a 20 años de su deceso, continúa trabajando en la protección de la vida silvestre en colaboración con el Zoológico de Australia. Mientras su viuda, Terri y sus hijos Bindi y Robert tienen a su cargo el Zoológico de Australia, conocido como el “destino zoológico global definitivo”, que recibe más de un millón de visitas al año.

“Creo que lo que mi padre realmente mostró al mundo fue, por supuesto, tener ese aprecio por el mundo natural y tratar a cada ser vivo de este planeta como te gustaría ser tratado. Creo que eso es algo que siempre llevaré conmigo”, dijo a E! News en el 2022 su hijo Robert, que apenas tenía tres años cuando Irwin murió.

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Su familia ha protagonizado varios episodios especiales de “El cazador de cocodrilos” tras la muerte de Irwin, mientras que su hija también tuvo su programa “Bindi, the jungle girl”.

La vida de los Irwins en el Zoológico de Australia también ha sido llevada a la pantalla chica en una especie de reality llamado “Crikey! It’s the Irwins”. El documental Ocean’s Deadliest que filmaba al momento de su muerta también fue publicado y un tributo póstumo a Irwin, titulado “Crikey! What an Adventure: An Intimate Look at the Life of Steve Irwin”.

Además, cada 15 de noviembre fue declarado el ‘Steve Irwin Day’ en Australia. Mientras que en el 2009, una rara especie de caracol de árbol fue bautizada como ‘Crikey steveirwini en honor al difunto conservacionista.