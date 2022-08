Yailin y Anuel se casaron el pasado mes de junio en una ceremonia privada y sencilla entre los dos. La boda civil fue realizada en República Dominicana y los artistas anunciaron su matrimonio en redes sociales.

Desde entonces la pareja ha compartido su amor con sus seguidores. Constantemente publican fotos juntos y dedicaciones cariñosas hacia el otro.

La relación que empezó a inicios de 2022 parecía que iba viento en popa y que los artistas tenían planes futuros. Hace solo unas semanas declararon que deseaban tener hijos.

En los últimos días Anuel anunció que postergaría su esperada gira musical de 2023, por lo que muchos pensaron que se debía a un supuesto embarazo de Yailin.

Tras los rumores, la dominicana negó que estuviera esperando un bebé y publicó un duro mensaje a la prensa. Incluso mostró una foto de su abdomen plano para demostrar que no estaría en cinta.

“Le daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado algo, no lo hagan ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además, al fin y al cabo, no los van a mantener … Tienen que dejarse de eso que si no me mencionan no hace números, pero los entiendo. No me busquen la boca porque la tengo bien sucia”, escribió Yailin el 12 de agosto.

Anuel no hizo comentarios sobre el tema pero aseguró que su nueva esposa quiere tener hijos eventualmente. Por su parte, el artista puertorriqueño se está enfrentando a una demanda por la custodia completa de su hijo de 9 años, Pablo Anuel, que tuvo en una relación pasada.

¿Se separan?

Medios locales de República Dominicana han difundido en las últimas horas la noticia del supuesto divorcio de Yailin. Aseguraron que además la mujer estaría embarazada y la pareja no estaría pasando por un buen momento.

El periodista Moisés Salce de la cadena de televisión ‘Telemicro’ afirmó que este sería su primer inconveniente como esposos. Añadió que Anuel tendría problemas de celos.

“Yailín desactivó su cuenta de Instagram, dicen por ahí, supuestamente, que sería la primera pelea, discusión, separación matrimonial entre ella y Anuel”, reveló.

Otro programa de farándula de la isla, llamado ‘Esto no es radio’ replicó los rumores que están sonando y expresó que la pareja de cantantes estaría en “crisis”.

“Georgina Lulú, mejor conocida en el argot popular como Yailín, la más viral está embarazada y eso es de felicidad y agrado. Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis… Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”, señaló Gary Acosta, periodista del programa radial.

Las especulaciones siguen aumentando y en redes sociales ya se han difundido las afirmaciones de la prensa. Algunos seguidores de la pareja expresaron su tristeza por el mal momento que supuestamente están viviendo Anuel y Yailin.