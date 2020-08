“Es la mejor medicina que él ha recibido”.

Con estas palabras, la hija del destacado comediante Luis Antonio Rivera ‘Yoyo Boing’ expresó el agradecimiento de parte de su padre, quien desde el sábado se encuentra hospitalizado luego de que a principios de la semana pasada el artista sufriera un derrame isquémico.

“Él se siente muy feliz, muy contento de todas las oraciones, sobre todo, y la preocupación de todo el pueblo”, añadió Mary Rivera, quien reveló las razones para que fuera internado en un hospital de San Juan.

“Lo que pasa es que el doctor lo pidió para iniciar todo el proceso de las terapias y porque entonces era más fácil si está en el hospital estabilizarlo un poco para él poder comenzar las terapias”, aclaró. Con este propósito, reveló que se espera que hoy mismo sea trasladado a una clínica de rehabilitación para recibir una atención más personalizada.

“Todo va en proceso, esperando todas las autorizaciones y todas las cosas, pero todo gracias a Dios está encaminado. Él está muy positivo y pendiente de todo. Gracias a Dios, está bien alerta y positivo”, añadió.

A su vez, la hija de quien también se ha destacado como locutor pidió un espacio para seguir trabajando en los trámites de rehabilitación.

“Agradecemos las infinitas muestras de afecto, pero estamos pidiendo cariñosamente a los medios de comunicación un espacio, que nos permitan terminar todo este proceso con nuestro amado padre, para seguir manteniéndolos al tanto”, solicitó, y enfatizó que el periodista Omar Matos es el único portavoz autorizado para emitir declaraciones en nombre de la familia, esto con la preocupación de especulaciones que han ido surgiendo, según declaró.

Por su parte, Omar Matos compartió con Primera Hora el valor que Yoyo Boing ha dado a todas las muestras de cariño del público.

“Una persona que está dedicada a sembrar semillas de amor, le ha sorprendido muchísimo la avalancha de muestras de amor de parte de la gente. No se esperaba esto. He visto a Yoyo saliéndosele una lágrima, cuando estuve con él el pasado sábado. No podía asimilar cómo el pueblo lo ama tanto”, mencionó el moderador del programa radial Sanando tu corazón (Magic 97.3 FM).

“Ayer (lunes) nosotros hicimos círculo de oración que lo llamamos ‘Sanando el corazón del Yoyo Boing’”, dijo el comunicador, quien de acuerdo con declaraciones del veterano artista, no lo ve “como un periodista, sino como su otro hijo”.