La reconocida artista puertorriqueña Iris Chacón lanzó el primer tema navideño de su trayectoria, titulado “Navidad sin dieta”.

Con su característico carisma y ritmo contagioso, La Vedette de América invita al público a “disfrutar la Navidad con sabor, alegría y ¡cero estrés!”.

“Es un tema pa’ gozar, reír y ¡celebrar! Dale play y únete a la fiesta conmigo”, destacó la también actriz y presentadora en declaraciones escritas.

Fiel a su esencia, Iris incorpora en la canción la picardía que la distingue, fusionada con un sonido moderno.

El pegajoso tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, fue escrito por la propia artista, mientras que la música y los arreglos estuvieron a cargo del maestro Junno Faría.