A punto de celebrar cinco décadas de trayectoria artística, Alejandro Primero vuelve a sus raíces musicales con una producción que apuesta por la modernidad, el romance y la reinvención. Tras tres años alejado de los estudios de grabación, el multifacético artista regresa con un álbum de diez temas que promete marcar una nueva etapa en su carrera, teniendo como carta de presentación el sencillo “Palabras, palabras”.

La canción, inspirada en el clásico italiano “Parole, Parole”, popularizado en español por Lissette en 1973, llega ahora con una propuesta sonora completamente actualizada, asevera el comunicado de prensa. Bajo una producción contemporánea y un arreglo cargado de frescura, Alejandro apuesta por conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia emocional que convirtió el tema en un referente romántico.

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“Hemos tomado prestada esta pegajosa canción italiana y la hemos versionado con un arreglo muy moderno, un sonido de primera y una interpretación que está al día con lo que anda pasando en el mundo de la música”, expresó el artista mediante la nota de prensa.

La nueva versión también trae consigo un giro narrativo interesante. Mientras en la grabación original el actor Axel Anderson intervenía con diálogos breves, en esta ocasión la participación recae en la actriz y locutora Madeline Ortiz, quien aporta una voz firme, elegante y contemporánea a la historia.

“Esta vez se le ha dado un giro al tema para que sea el hombre quien se queje del tanto hablar de esa mujer que está tan involucrada con él”, explicó Alejandro. “La voz de Madeline representa a una mujer empoderada que le pide a su hombre una nueva oportunidad. Los tiempos han cambiado muchísimo”.

La propuesta juega precisamente con esa transformación de las dinámicas amorosas modernas, donde tanto hombres como mujeres se muestran emocionalmente más abiertos y libres de antiguos tabúes sentimentales. En medio de promesas, reproches y segundas oportunidades, “Palabras, palabras” busca conectar con quienes todavía creen que algunas historias merecen otra oportunidad, afirma la comunicación escrita.

Aunque el cantante admite no ser fiel creyente de las reconciliaciones, reconoce que el tiempo puede cambiarlo todo.

“Yo no creo mucho en las segundas oportunidades, pero nunca se sabe lo que pueda pasar. Hay parejas que se han dejado y después de algún tiempo han ganado la madurez suficiente como para volver a intentarlo y curiosamente les ha funcionado muy bien”, comentó.

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El sencillo también deja claro el rumbo creativo del nuevo álbum: una producción enfocada en sonidos actuales, letras cercanas y una estética más alineada con la música contemporánea.

“Sin darme cuenta, me fui apartando del estilo moderno que llevaba. Retomamos ese camino para cantarle al amor desde una perspectiva más actual. Queremos que la gente joven escuche lo que hemos hecho pensando en ellos y también en mis seguidores de siempre”, sostuvo.

El proyecto, según adelantó, ha sido trabajado cuidadosamente y sin presiones, permitiéndole explorar nuevas ideas musicales y reencontrarse con una faceta artística que deseaba recuperar.

Este proceso me ha encantado porque me he tomado el tiempo necesario, sin prisa y sin estrés. Entiendo que estamos dando un paso al frente, dándole un nuevo giro a mi carrera musical en esta etapa de mi vida”, añadió.

El lanzamiento de este tema coincide con un momento significativo para el artista, ya que este mes de junio celebra 50 años de carrera. Medio siglo en el que ha transitado con éxito por la música, la actuación y la dirección artística, consolidándose como una figura inquieta y versátil dentro del entretenimiento puertorriqueño.

“Parece mentira que vayamos a cumplir ese chorro de años haciendo tantas cosas; siempre inventando, creando, logrando”, reflexionó. “Este proyecto es el comienzo de una serie de eventos que haremos para celebrar la vida, agradeciendo a Dios por tantos bonitos regalos y por poder seguir haciendo lo que tanto amo”.

“Palabras, palabras” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. El video oficial puede verse a través de YouTube.