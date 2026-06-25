El cantante puertorriqueño Kevin Gabriel presenta oficialmente “Salsalandia”, su más reciente producción discográfica compuesta por once temas que recorren las distintas expresiones y estilos que hacen de la salsa uno de los géneros más queridos por el público latino, según detalla el comunicado de prensa. “La producción llega tras varios años de trabajo, crecimiento artístico y una serie de exitosos lanzamientos”, agrega.

El viaje musical va desde la salsa romántica hasta la salsa más tradicional y callejera, “ofreciendo una experiencia musical completa para los amantes del género”, revela el comunicado sobre el álbum, que incluye los temas “La Profesora”, “La Verde” (junto a Damián Vera), “Me Quedaré Contigo”, “Salsalandia”, “Porque Te Extraño” (junto a Nino Segarra), “Esa Mujer Está Buena”, “Desde Que Te Vi” (junto a Carlos García), “Yo Quiero Ser Tu Poeta”, “Cuando Tú Llegaste”, “Esta Es Mi Salsa” y “No Te Vayas Ahora”.

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Kevin Gabriel expresó lo complacido que se siente con el resultado. “Salsalandia representa un sueño hecho realidad. Es un proyecto en el que trabajamos con mucho amor, dedicación y respeto por la salsa”, expresó mediante la nota de prensa. “Quise crear un álbum que reflejara todas las facetas que hacen grande este género como lo es la salsa romántica, la salsa con sabor de calle y la salsa tradicional que tanto disfruta nuestro público. Estoy feliz de finalmente compartir esta producción con todos los salseros y agradecerles el apoyo que me han brindado desde el primer día”, agregó.

Previo al lanzamiento del álbum, Kevin Gabriel presentó los sencillos “La Profesora”, “Me Quedaré Contigo”, “Salsalandia” y “No Te Vayas Ahora”, canciones que sirvieron adelanto de esta producción.

El sencillo de promoción es “Cuando tú llegaste”, cuya interpretación “aporta una combinación de sentimiento y elegancia que ha sido bien recibida por los seguidores del género”, destaca la comunicación escrita sobre el tema, que cuenta con su video oficial.

La producción fue realizada por Furia Music y contó con la participación de destacados músicos, entre ellos Carloscar Cepero, Máximo Rivera, Javier “Tito” Furia Álvarez, Gilberto Méndez, Efraín Hernández, Kevin Pagán, Fernando Ray, Carlos García, Jay Lugo y Alberto Rodríguez. En los coros participaron Roberto Hernández, Óscar Javier Aponte, Ricardo Jesús, Kevin Gabriel, Javier “Tito” Álvarez, Máximo Rivera y José Guillermo Torres.

“Salsalandia” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.