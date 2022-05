Llevar la esencia alegre y dinámica del fallecido músico Roberto Roena en el escenario será uno de los objetivos de la orquesta Apollo Sound durante su participación en el Día Nacional de la Zalsa.

La emoción por formar parte de la 38va edición del evento de la emisora Zeta 93 FM el próximo 12 de junio en el Estadio Hiram Bithorn, motiva a los integrantes de la agrupación al compromiso por llevar un espectáculo de altura siguiendo las enseñanzas del “Señor Bongó”. Pero a menos de un año de su partida, resulta inevitable la añoranza y la tristeza por quien consideraron no solo un maestro, sino también como a un familiar.

“Hay sentimientos encontrados, presentarse por primera vez en esta tarima sin Roberto Roena, siendo la tercera vez que la agrupación se presenta en este evento de los 13 años que me he desempeñado como cantante, es algo bien emocionante y hay mucho sentimiento”, sostuvo Andrés Waldemar Volmar, quien junto con José Luis de Jesús, Jean Carlos Rivera y Noel Rosado, forma el cuarteto de cantantes. La última vez que la orquesta formó parte del evento fue en 2015.

“Lo más que extrañamos es su esencia, su don de gente y su capacidad de poderse relacionar como su familia, sin haber una diferencia del trato que él tenía con sus hijos biológicos, al trato que tenía con nosotros, que éramos sus hijos adoptivos”, mencionó sobre quien fuera líder de la orquesta que fundó en 1969, y que cuenta con clásicos como Cui cui, El Escapulario, Mi desengaño y Marejada feliz.

El cantante habló sobre cómo se han ido preparando para su show ante un público tan exigente. “El espectáculo es pensado en cumplir las expectativas del bailador, de poder, obviamente, homenajear el legado de Roberto. Se ha pensado en todo, desde el outfit que vamos a tener, hasta visuales y todo el repertorio, que obviamente al ser el Día Nacional de la Zalsa, sabemos que es un corto tiempo, pero queremos que el corazón de los salseros que nos visitan, no solamente de Puerto Rico, sino de todas partes del mundo, vibre al son de cañón del Apollo Sound”. La dirección musical está a cargo del experimentado bongocero Manolito Rodríguez.

José Luis de Jesús manifestó su emoción al participar del evento. “Muy contento. Para nosotros es una bendición llevar el legado de Roberto a una actividad donde se encuentra un público supergrande, internacional, y poder seguir recordando y llevando la música que Roberto nos dejó”, dijo, y habló de la iniciativa del legendario músico de integrar a nuevos miembros a la agrupación a principios de la década del 2010 con entonces estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

“Cuando ya fue pasando el tiempo y él renovó lo que fue el frente del Apollo, la orquesta completa, él fue preparando prácticamente un grupo de jóvenes para que pudieran proyectar lo que estaba haciendo desde hace muchos años y que sintiéramos cada vez que estuviésemos en tarima, estuviese él o no, que él estaba presente, y lo hemos sentido. Estamos en actividades y la energía, la vibra que se siente es como si Roberto estuviese ahí por todo lo que pasa musicalmente. Prácticamente, es algo mágico”.

José Luis rememoró también la conexión paternal con el fallecido percusionista. “Llevo apenas cuatro años y medio en el Apollo. Soy de los últimos en entrar y aun así pude tener una relación bien apegada a Roberto como un amigo, como un padre. Él jugaba todas las bases porque siempre estaba ahí. Cada vez que uno tenía una preocupación él estaba ahí, te daba una respuesta. Muchas veces me acompañó a diferentes actividades que no tenían nada que ver con el Apollo, y me iba solo a ver, a disfrutar la noche, a verme cantar con otras agrupaciones. Tuvimos una relación de amistad muy bonita y de verdad eso es lo más que se extraña, que duele, la alegría que siempre llevaba en tarima y la dinámica de siempre estar haciendo maldades para llevar un ambiente de alegría y amistad”.

En este sentido, Andrés Waldemar compartió que “este año cumplí 33 años, y 13 han sido dedicados” a la orquesta, y “parece ser una ironía, pero he pasado más tiempo de mi vida con Roberto Roena, que con mi papá biológico. Roberto estuvo más tiempo en eventos y actividades que, al igual que dice José, nada tenía que ver con el Apollo Sound, y Roberto estuvo ahí”.

Más planes en agenda

Andrés Waldemar resaltó que los espectáculos siguen sumándose al calendario del Apollo Sound, lo que mantiene motivados a sus integrantes.

“Hay varias presentaciones a nivel internacional que son parte de los compromisos establecidos, Nueva York, Colombia y demás. Hay una proyección, obviamente, de varias fechas acá en Puerto Rico para varios festivales”, afirmó con ilusión. La grabación de nuevos temas se añade a las aspiraciones.

“Hay un deseo inquebrantable por parte de nosotros como miembros de la agrupación… Roberto estaba sonando varios temas inéditos que él tuvo la oportunidad de aprobar y que sí, existen grabaciones en vivo”, mencionó. “Sin embargo, no fueron temas que se lograron grabar de manera profesional. La proyección, obviamente, es retomar esta intención, pero ciertamente hay unos procesos legales que hay que esperar que pasen para poder entonces continuar o retomar esa propuesta de grabación que Roberto tenía. Pero nuestra intención por el momento es continuar llevando el legado y que la música de Roberto no deje de sonar y que podamos seguir presentándonos en todas las plazas y todos los escenarios”.