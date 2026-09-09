El galardonado artista urbano Arcángel regresará a Puerto Rico para cerrar en casa la gira más grande y ambiciosa de su carrera. A través de “La Última Parada: La 8va Maravilla World Tour”, celebrará dos décadas de trayectoria, música e impacto cultural como gran cierre de su recorrido mundial. La serie de espectáculos se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El anuncio llega tras llevar su propuesta a importantes escenarios alrededor del mundo. Arcángel escogió a Puerto Rico como el destino final de esta monumental gira, destaca el comunicado de prensa. El artista celebrará junto con su público una carrera que ha sido fundamental en la evolución de la música urbana latina y en su expansión hacia una audiencia global.

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La venta de boletos comenzará este viernes, 11 de septiembre, a las 10:00 a. m. a través de Ticketera.

“Más que el cierre de una gira, “La Última Parada: La 8va Maravilla World Tour” será una celebración de legado. Será la oportunidad de reunir en un mismo escenario la historia, las canciones y los momentos que han acompañado a generaciones de seguidores, en un espectáculo concebido para rendir homenaje a todo lo que Arcángel ha construido durante 20 años de carrera”, detalla la comunicación escrita.

“Esta gira representa un recorrido por la historia musical de Arcángel y, a la vez, una mirada hacia la evolución de un género que ha transformado la cultura popular a nivel internacional. Su trayectoria está marcada por canciones que trascendieron fronteras, colaboraciones que se convirtieron en momentos importantes dentro de la música urbana y una propuesta artística que ha sabido mantenerse relevante a través de los cambios de la industria”, agrega.

A nivel de montaje, Arcángel presentará una producción de primer nivel diseñada exclusivamente para “La Última Parada”. La puesta en escena buscará reflejar la dimensión de una gira que ha recorrido distintos territorios y que ahora llegará a su destino final. Cada elemento de la producción ha sido concebido para crear una experiencia memorable y llevar al público a través de diferentes momentos de la carrera de Arcángel, desde sus comienzos hasta la actualidad, conectando canciones, recuerdos y etapas que han definido su evolución como artista.

Bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Present, el espectáculo combinará una imponente propuesta visual y tecnológica con un diseño escénico de gran formato, iluminación, efectos especiales y una experiencia audiovisual pensada para transportar al público por diferentes capítulos de su trayectoria, asevera la nota de prensa.

“La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario” representa una celebración de dos décadas de una carrera icónica. Con una identidad artística propia, se ha convertido en una figura determinante dentro de la música urbana. Su influencia permanece vigente y su capacidad para evolucionar se mantiene intacta.

Su legado trasciende una generación y continúa expandiéndose a través de nuevos públicos y artistas que reconocen la influencia de quienes ayudaron a construir los cimientos de la escena urbana contemporánea.