El artista urbano Arcángel llegó a la Escuela Urbana de San Juan en una visita sorpresa realizada el miércoles, llevando un mensaje directo de motivación y disciplina a los estudiantes como parte de las iniciativas municipales dirigidas a conectar la educación con experiencias reales dentro de la industria musical. La visita permitió a los jóvenes compartir de cerca con el artista y conocer cómo el talento, la perseverancia y la preparación pueden abrir oportunidades dentro del ámbito creativo.

En la visita, el artista estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, quien destacó que Arcángel ha demostrado interés en aportar al país y recordó que el artista fue padrino del estudio ubicado en la Plaza de Río Piedras, un espacio que forma parte de un programa educativo enfocado en el desarrollo creativo y la formación artística de la juventud sanjuanera.

“Cuando acercamos a nuestros estudiantes a historias reales de superación, sembramos en ellos la confianza de que sus metas son posibles. Arcángel es un ejemplo de alguien que luchó dentro de esta industria para llegar hasta donde está hoy, al igual que Jowell, y ambos representan que el éxito se construye con disciplina, compromiso y visión. Aquí no solo trajimos a un artista, trajimos un mensaje claro de perseverancia para que nuestros jóvenes entiendan que todos pueden alcanzar sus sueños si trabajan con constancia y creen en su talento”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Por su parte, Arcángel compartió un mensaje motivacional con los estudiantes, señalando que Puerto Rico es un país lleno de talento y que los artistas pueden convertirse en agentes de cambio positivo. El intérprete exhortó a los jóvenes a no rendirse ni abandonar sus sueños, destacando que las cosas buenas requieren esfuerzo y que no solo es difícil alcanzar el éxito, sino mantenerse en él mediante el trabajo constante y la disciplina.

Como parte de la visita, se realizó un espacio de preguntas y respuestas donde los estudiantes pudieron interactuar directamente con el artista y conocer de primera mano su experiencia dentro de la industria musical, fomentando un ambiente cercano y enriquecedor.

La iniciativa educativa continúa este jueves con la visita del productor musical Gabriel Sarlo Sznajderman, director de Rimas Music Europa, quien compartirá con los estudiantes una charla enfocada en la visión estratégica de la industria musical, el desarrollo artístico y las oportunidades que existen más allá del escenario. Con estas experiencias consecutivas, el Municipio de San Juan refuerza su compromiso de brindar herramientas reales que preparen a la juventud para los retos del presente y del futuro dentro del ámbito creativo.

“Esta escuela seguirá abriendo sus puertas a artistas, productores, compositores, escritores, ingenieros de sonido y profesionales que forman parte del ecosistema musical global, porque queremos que nuestros jóvenes aprendan directamente de quienes viven la industria todos los días. Nuestra meta es convertir este espacio en una plataforma real de crecimiento creativo y profesional donde cada estudiante tenga acceso a experiencias que amplíen su visión y los acerquen a las oportunidades que existen dentro y fuera del escenario”, manigestó Romero Lugo.