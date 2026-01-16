El reconocido artista Arcángel manifestó que la imposición de cárcel para Mayra Nevárez Torres durante la resentencia en diciembre por la por la muerte de su hermano, Justin Santos Delanda, no le provoca una complacencia mayor.

“A mí no me importa nada eso. Eso no devuelve al niño”, respondió contundente a Primera Hora al abordar la decisión que llegó tras un largo proceso en los tribunales desde el accidente de auto que cobró la vida de Santos Delanda en noviembre de 2021, y en el que resultó seriamente lesionado Keven Monserrate Gandía. Nevárez Torres conducía en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol por el puente Teodoro Moscoso cuando invadió el carril e impactó el vehículo en el que viajaban los jóvenes. En enero de 2025, la jueza Wanda Cruz, del Tribunal de San Juan, dispuso que la mujer debía cumplir una pena de 15 años de restricción domiciliaria. Fue la determinación del Tribunal de Apelaciones la que ordenó que Nevárez Torres debe cumplirlos en prisión.

“Le pueden dar 100 años, 200. Le pueden dar la silla eléctrica. Ya lo que pasó, pasó. Que pida disculpas, que si... Yo estoy tranquilo porque estoy viendo que eso como que le ha traído cierta especie de tranquilidad a mi mamá”, confesó el intérprete con relación a Carmen Rosas Santos, quien fue muy vocal a lo largo del proceso sobre su anhelo de justicia en los tribunales.

“Si mi mamá está bien, mi mamá está tranquila, yo estoy mejor. Pero después de ahí, yo nunca he creído en la justicia del hombre. Nunca voy a creer. Yo creo en algo más grande”, afirmó señalando con sus dedos hacia arriba, en referencia a la justicia divina. A su vez, confesó que ha pensado en la posibilidad que la convicta salga mucho antes de tiempo de prisión.

“Probablemente estoy ya esperando que de aquí a tres, cuatro años, vengan con un cuento que la van a soltar o algo así, porque así es. Pero va a rendirle cuentas allá arriba. Con eso yo estoy”.