“Esto es algo grande para mí, porque Dios me ha permitido realizar un sueño que estaba acariciando”.

Así se manifestó esta tarde Awilda “La Mimosa”, quien celebrará su 40 aniversario con un espectáculo inigualable que llevará a cabo este domingo, en el Centro de Convenciones Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes en Caguas.

La cantante, que forma parte de un grupo privilegiado de voces femeninas puertorriqueñas de la década de 1970, habló con Primera Hora vía telefónica sobre su nueva presentación, “Veladas románticas al atardecer”, donde se reunirá con sus fanáticos para llevarlos en un viaje por el recuerdo de sus momentos más icónicos como atracción principal en los programas musicales locales como “Cambia con Alfred” y “El show del Gallito de Manatí”.

Además, la veterana artista, quien se encontraba de camino para su próximo ensayo, expresó que también compartirá escenario con su esposo, el merenguero dominicano Javish Victoria y su orquesta, así como la voz de Lucy Nevárez, además del espectáculo de La Charanga Nacional de PR y la Orquesta La Criolla, donde expondrá una variedad de ritmos y experiencias en el concierto que se llevará a cabo a partir de las 3:00 de la tarde.

“Voy a evocar toda esta nostalgia, canciones que mucha gente recuerda, y otras que yo no las he grabado, pero que las he incluído en mi repertorio, como temas de Bobby Capó y Julito Rodríguez. Va a ser una tarde variada”, expresó Awilda Pedroza Rivera, nombre de pila de la intérprete, que prometió llevar un show “digno para recordar” bajo la dirección musical del pianista Junito Laredo.

El repertorio incluirá canciones que el público conoce y ha hecho sus favoritas, como Primera cosa bella, El mimoso, Quisiera decir tu nombre, así como La gata bajo la lluvia, tema popularizado por la española Rocio Durcal.

“¡Seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti!”, cantó Pedroza, asegurando luego entre risas que si no llega a cantar este tema, sabe que habrá gente que abandorará la sala por insatisfacción.

Por otro lado, cuando este medio le preguntó sobre sus 40 años de carrera artística, “La Mimosa” aseguró sentir honra por tener este momento en su vida para festejar ser parte de una época legendaria, donde otras colegas como Yolandita Monge, Ednita Nazario y Nydia Caro se dieron a conocer en la Isla del Encanto por sus voces ilustres.

“Yo siento mucha honra de ser parte de ese clan, se tenía que probar que una cantaba, había empresarios que se dedicaban a los artistas, que eso es algo que añoro hoy día, pues todo eso ha desaparecido”, sostuvo.

Para información del evento, los interesados puede comunicarse al 787-314-7921, o en la boletería Ticketcenter en www.tcpr.com. Los boletos estarán disponible, además, el día del evento en la puerta del Centro de Convenciones.