El dúo urbano Baby Rasta & Gringo promueve sus dos sencillos recientes que lanzó simultáneamente.

“No Hay Amor”, un tema afropop escrito por Baby Rasta, Gringo y Gustavo Peña, está acompañado de un video “creado 100% con inteligencia artificial”, según destaca el comunicado de prensa.

La canción representa “una conexión sin compromisos ni etiquetas, donde dos personas se encuentran para sanar, fluir y dejar atrás el mundo por un momento”, agrega el escrito. “Una vibra que ofrece calma, libertad y una energía que marca, aunque sea pasajera”, agrega.

A su vez, el dúo estrenará en las estaciones de radio el tema “Reloj”, “reforzando su presencia en ambos formatos y continuando su sólida etapa musical tras su reciente reconocimiento como Artista ‘Latin Rhythm’ del Año, Duo o Grupo” en la entrega reciente de los Premios Billboard de la Música Latina. El evento se llevó a cabo en octubre en el James L. Knight Center de Miami.