Se añade otra voz al pleito con el reguetón camino a los Latin Grammy 2021.

Ahora, el puertorriqueño Bad Bunny dijo en una entrevista radial que el colombiano J Balvin no debió haberse quejado contra la Academia Latina de la Música y confesó que la canción del reguetonero de Medellín “Agua” no merecía ser nominada a los premios.

“Yo recibí cuatro nominaciones con El ultimo tour del mundo. Yo pienso que debí recibir un poco más de nominaciones. A Balvin le nominaron ‘Agua’, él fue que estaba molesto y le nominaron ‘Agua’. Yo, si fuera juez de los Grammy, no lo nomino ni a los Nickelodeon y a él lo tomaron en consideración”, expresó el intérprete de “Yo perreo sola” al programa ‘Alofoke radio show’.

PUBLICIDAD

Acto seguido, Bad Bunny siguió comentando sobre la canción del colombiano y dijo que lo mejor que tenía era la pista.

“Lo más cabr#$ de ‘Agua’ es la pista que hizo Tainy. Yo no considero que sea un tema que se merece un Grammy”, resaltó.

“Hawái (de Maluma) es un tema que yo digo coño ese es un reggaetón de Maluma que a pesar de que es lo más pop que puede tener el reggaetón es un buen tema. Pero por ejemplo, el disco de Sech para mi es un buen disco de reggaetón que no se si él lo inscribió o entraba en la temporada pero era para recibir como dos o tres nominaciones”, siguió diciendo.

Poco después de que se dieran a conocer las nominaciones para los Latin Grammy a finales de septiembre, el reguetonero colombiano J Balvin explotó contra los premios pues según él, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos no valora a los cantantes urbanos.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Ginza” también hizo un llamado a otros reguetoneros a unirse a él y boicotear la premiación que se celebrará en noviembre.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido…”, dijo Balvin a través de su cuenta de Twitter.

Tras esas expresiones, el cantautor urbano puertorriqueño Residente reaccionó a las declaraciones que hiciera J Balvin y le bajó bien fuerte.

PUBLICIDAD

“Pa entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, por qué yo tengo 31 Grammy. ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué genero estamos hablando?”, le cuestionó Residente a José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del reguetonero colombiano.

Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nomina’o, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj*nes”, manifestó el boricua, luego de mencionar otros exponentes del género nominados este año al megáfono.

Towers, de 27 años, fue nominado en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por “Lyke Mike” y en las categorías “Mejor Canción Urbana” y “Mejor Interpretación Reggaetón” por su éxito “La curiosidad” junto a Jay Wheeler.

“Pa’ colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades, o sea, ¿tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artista a Rubén Blades? Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, le increpó.

“Yo te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy, pero ahí tu no pediste boicot. de seguro tenía hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones, te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

En el área de los comentarios, que en una hora sobrepasaron los cientos, el artista colombiano le contestó a Residente de manera cortés con un simple “RESPETO TU OPINIÓN”.

La controversia siguió con varias publicaciones entre ambos artistas, sin embargo, Residente borró su publicación inicial y luego reveló que J Balvin lo llamó para suplicarle que la borrara.