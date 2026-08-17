¡Ya es oficial!

El astro puertorriqueño Bad Bunny volverá a celebrar con los suyos en su tierra natal, pero esta vez el escenario para festejar será en el Estadio Hiram Bithorn. Las fechas corresponden al 22 y 23 de agosto. Aunque en semanas recientes pasó a ser un secreto a voces tras contantes rumores y el despliegue de publicidad con “pistas” por parte de auspiciadores del evento, el anuncio pone fin a la incertidumbre de los fanáticos con la ilusión de presenciar el espectáculo.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Move Concerts, compañía productora de los espectáculos junto con Noah Assad Presents. La venta de boletos comenzará este miércoles a las 10:00 a.m. a través de PRTicket. Las transacciones serán de modo digital, como se reveló la semana pasada luego de que fanáticos comenzaran a asomar a los predios del recinto para asegurar su turno de compra ante la duda de que fuera presencial.

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Lo que debes saber

Los precios varían entre $50, $80, $90 y $100.

La venta será exclusiva para clientes con tarjetas de Banco Popular.

Solo se permitirá una transacción por tarjeta. Al momento de comprar, el cliente deberá ingresar los primeros seis dígitos de su tarjeta emitida por el banco para acceder al diagrama de boletos.

Se permitirá solamente un máximo de cuatro boletos por transacción.

Los predios abrirán a las 11:30 a.m. para promover que los asistentes disfruten de las distintas experiencias para los fanáticos previo al inicio del concierto.

A diferencia de otros espectáculos del “Conejo”, esta vez el show comenzará a las 6:00 p.m., razón por la que se exhorta al público a llegar con anticipación.

Los predios del Estadio Hiram Bithorn no estarán abiertos al público que no cuente con boleto para el evento.

No habrá estacionamiento disponible en los predios del estadio, por lo que todo el público con boleto deberá planificar su llegada mediante otras alternativas de transportación disponibles.

“La producción anunciará y compartirá próximamente todas las opciones de transportación pública y alternativas de acceso que estarán disponibles durante ambos días del evento”, se reveló mediante comunicado de prensa.

Menores de 16 años deben estar acompañados de un adulto.

Mucha expectativa

Además de las fechas separadas hace un tiempo por parte de RIMAS, la ilusión de los fanáticos acrecentó con los trabajos de montaje en el estadio.

Los nuevos conciertos llegan luego de la residencia de 31 funciones de “No me quiero ir de aquí”, que el vegabajeño realizó de julio a septiembre del año pasado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, lo que lo consolidó como el artista con más presentaciones musicales en el famoso “venue”. También, tras culminar en Europa los espectáculos de su gira mundial “Debí tirar más fotos”, que comenzó en noviembre pasado en República Dominicana y que continuó con éxito en destinos como Australia, Japón, Costa Rica, México, Colombia, Brasil, España, Portugal, Alemania y Francia, entre otros. El cierre en el continente europeo fue el 22 de julio con su show masivo en Bélgica.

El regreso de Benito Antonio Martínez Ocasio al Estadio Hiram Bithorn se suma a sus históricos conciertos “P FKN R” del 10 y 11 de diciembre de 2021. El evento de casi tres horas contó con transmisión simultánea en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, a donde se trasladó en helicóptero para cerrar su show durante su primera función. Con su gesta, logró congregar alrededor de 100 mil personas entre ambos recintos. Los espectáculos representaron su retorno a los escenarios luego de que cancelara los que tenía pautados para los conciertos del 30 y 31 de octubre de 2020 como medida preventiva por la pandemia del COVID-19.

Hace años, la presentación de espectáculos en su terruño tras culminar sus giras internacionales es habitual en el galardonado artista, quien ha confesado con frecuencia cuánto disfruta celebrar en grande sus hazañas musicales con los suyos en su tierra natal tras sus logros en el extranjero.