El reconocido intérprete puertorriqueño Jowell aprovechó su participación anoche durante el cierre de la etapa europea del “Debí tirar más fotos world tour” de Bad Bunny para rendir un emotivo homenaje al legendario pelotero puertorriqueño Carlos Beltrán, como parte de la celebración por su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol. El momento se dio en el espectáculo de Bruselas, Bélgica, ante más de 50,000 espectadores en el King Baudouin Stadium. Su tributo incluye el lanzamiento oficial hoy del sencillo “Homenaje a Carlos Beltrán”, una colaboración entre Jowell y Christian Alicea.

La presencia del dúo compuesto por Jowell y Randy durante la velada del “Conejo” representó el regreso a los escenarios europeos luego de ocho años, detalla el comunicado de prensa. “Los Más Sueltos del Reguetón”, como también se les conoce, aparecieron como invitados para interpretar varios de sus éxitos, entre ellos “No Te Veo”, “Bonita”, “Siente el Boom” y “Salgo Pa’ La Calle”. Con Bad Bunny se unieron a para interpretar “Safaera”, lo que alborotó al público y provocó “una de las mayores ovaciones del concierto”, agrega la nota de prensa.

Como parte del homenaje, Jowell lució un “uniforme de edición especial que le fue obsequiado personalmente por el propio Carlos Beltrán, convirtiendo el gesto en un reconocimiento público a la trayectoria y legado del exgrandesligas puertorriqueño frente a una audiencia internacional”.

A su vez, la canción “Homenaje a Carlos Beltrán” forma parte de una iniciativa especial creada por Jowell para honrar la extraordinaria carrera de su compatriota y celebrar uno de los logros más importantes para cualquier pelotero: su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol. , disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. “Homenaje a Carlos Beltrán”, que lanzó bajo el sello Well Done Music, está disponible en todas las plataformas digitales.