Justo en la noche de Halloween, Bad Bunny lanzó el nuevo video musical para “Baticano”, una de las 22 canciones de su más reciente álbum “nadie sabe lo que va a pasar mañana”, donde el reguetonero se disfrazó de legendarios personajes de películas de terror.

Completamente en blanco y negro, la más reciente producción dirigida por Stillz muestra a Benito vestido de figuras icónicas como “Nosferatu”, del filme “Nosferatu the Vampyre” (1979), y “Cesare”, de la película silente “The Cabinet of Dr. Caligari” (1920), tirando una puya contra aquellos opositores de las líricas que utiliza en sus temas musicales.

“Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana, pa’l carajo los que me critican, estamos haciendo chavos y eso les pica”, canta el boricua en el segundo sencillo de su más reciente proyecto, que llegó a la primera posición de los “Top Streaming Albums” de la revista Billboard.

Además, al final del video, aparece el actor Steve Buscemi como un científico donde le reitera al vegabajeño, vestido del vampiro alemán, sobre su valor como individuo.

“Hay algunas cosas que debo advertirte primero, mi hijo. El mundo ahí fuera es cruel es horrible. No están preparados para ti en este mundo. Pero eres hermoso, recuérdalo. Eres demasiado perfecto para este mundo. Buena suerte mi niño” expresó el actor.

Mira el video aquí: