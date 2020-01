Bad Bunny lanzó una nueva canción esta madrugada dedicada al fallecido exbaloncelista Kobe Bryant.

El nuevo tema del intérprete de música urbana, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, estuvo disponible en redes sociales desde cerca de las 2:30 a.m. y se llama “6 rings” o seis sortijas, aludiendo a sus cinco campeonatos en la NBA con el equipo de los Los Angeles Lakers, y la sexta a su matrimonio con su esposa Vanessa Laine Bryant.

Bryant, una de sus hijas Gianna, y otras personas fallecieron la tarde del domingo en un accidente de helicóptero en California.

El término “6 rings" se convirtió en tema de tendencia en Twitter esta madrugada.

Asimismo, Bad Bunny le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, con más de 1.5 millones de “me gusta” en un día de colocado en esta red social.

“Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto! 💔 Aun recuerdo la primera vez que vi un juego de basket, a los 7 años con mi papá, y fue un partido de este genio, y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito x100pre!! Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspecto para yo poder ser lo que soy hoy. RIP GOAT!!! Descansa en PAZ!!!! Gracias por inspirarme tanto!! Gracias por tantas emociones!!! Que triste me siento!!! Se fue una leyenda!! Junto con una hermosa criatura y promesa del baloncesto como lo era tu hija Gianna WOW! Me rompe el alma saber que muy pronto iba a conocerte y compartir contigo! WOW!!!!!!!!!!!!!! #RIPMAMBA @kobebryant", reza el mensaje.

Bad Bunny es un fanático del deporte que jugó baloncesto y ha participado de eventos de la NBA. El corto tema está repleto de numerosas referencias al exitoso exbaloncelista, filántropo y hasta ganador de un Oscar.