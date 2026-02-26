Barry Finnerty, el guitarrista que ha colaborado con íconos como Miles Davis, Ray Barreto, y los legendarios Brecker Brothers, regresa al escenario junto al reconocido trompetista David “Piro” Rodríguez, para encender la tarima con mucho jazz en la “Histórica Colaboración” en el café teatro Puntofijo Sylvia Rexach este sábado, 28 de febrero.

El músico, que también ha sido parte de las bandas de Airto Moreira, Flora Purim, Tower of Power (así como las leyendas Thad Jones y Mel Lewis), llevará su enriquecedor repertorio de la compañía de Rodríguez, cuyo dominio de los ritmos afrocaribeños y fraseos de jazz que busca elevar el ánimo del público con buena música.

Esta colaboración única también contará con el maestro saxofonista y flautista Furito Ríos, junto a un selecto grupo de talentosos músicos jazzistas de Puerto Rico.

Boletos disponibles en Pietix.