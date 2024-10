Mantener su esencia para expresar a nivel musical lo que quiere y siente, no ha sido un trayecto fácil, pero está clara de que nada la apartará de su determinación.

Desde su debut en la escena urbana en 2019 con su tema “Solo pa’ mí”, la intérprete Bodine tuvo claro que no se trataría de un camino sencillo. Pero la ilusión de cantar la tiene muy clara, y seguir trabajando en ello forma parte de su visión.

“Siento que estoy en mi mejor momento y estoy aquí para compartir eso”, expuso complacida la artista a Primera Hora durante su visita a Puerto Rico esta semana para promover su sencillo “Titerita”, que estrenará este viernes. “Decir lo que en verdad me marca, siento que es un superpoder”.

PUBLICIDAD

A su repertorio ha ido sumando numerosos temas, principalmente llevando el enfoque de una mujer que no permite que minen su autoconfianza.

“Estoy haciendo lo que en verdad quiero y me siento empoderada, me siento en paz conmigo misma porque siento que ahora sí estoy donde debo estar”.

Como otras colegas, ha vivido el reto de abrirse paso en un género dominado por hombres. Es un tema del que se habla constantemente, pero que todavía no ha mostrado gran cambio. “No me encanta decirlo, pero lo digo. No es fácil ser mujer en esta industria, bueno, en todas las industrias… Pero empecé en esto en 2019 y ha sido un cambio bien grande, encontrar mi gente, las personas que creen en mí, que me dieran la libertad para escribir mi letra, para componer, y resulta que ahora lo he encontrado”.

Imponer su criterio, su estilo, ha tenido sus retos, pero los ha encarado con entereza fiel a su personalidad.

“No es fácil, 100 %. Cosas pasan, pero uno tiene que entender que nada viene fácil”, afirmó Miss Universe Puerto Rico 2012, quien comenzó en el modelaje durante su adolescencia. “Me quité los zapatos, me quité todo, y empecé de cero ‘all the way up the top’. Ahora estoy en una posición en que artistas superrespetados me invitan a sus sesiones de trabajo a trabajar con ellos. Me dan su opinión y me respetan. Del primer día que empecé a hoy, me enorgullece mucho ese cambio”.

Bodine Koehler reveló que decir ‘no’ en la industria musical ya se ha convertido en un ejercicio que realiza sin reparos cuando lo ve necesario. “Cosas han pasado que tú dices ‘no, no es aceptable’. Yo creo que a mi tiempo y en el momento en que estoy en mi vida, me encanta decir no”, confesó sin querer entrar en detalles sobre las decepciones que se ha encontrado. “Me encanta decir no a la situación más brutal que te puedas imaginar”.

PUBLICIDAD

Con “Titerita” reitera su fascinación por cantar con ritmos que invitan al baile. “Desde 2020 nosotros realmente hemos estado tratando de hacer géneros diferentes para realmente yo encontrarme como artista. Siempre he querido estar en la línea de un poco más artístico, un poquitito más metáfora, un poquito más experimental, porque vengo de la música clásica”, detalló la artista, quien toca el piano. “Y de momento dije ‘vamos a empezar a hacer reguetón’, así que empezamos a hacerlo y en una de esas sale ‘Titerita’ ”.

El resultado del tema la tiene muy complacida. “De repente los versos salieron como espuma y se grabó de una, ‘one take’, y obviamente después se corrigieron par de cositas, y en verdad como que ‘I embraced it’. Nació superfácil”.

La letra siguió su norte de ser una voz para quien se identifica con una personalidad segura de sí misma. “La palabra titerita es como que, empoderamiento. Pienso que va a ser el ‘movement’ de que una mujer puede tenerlo todo, hacerlo todo, esa ‘boss bitch’, como quien dice, y me siento ‘close’ con la canción. Mi sueño es que la canción suene en la disco y la gente se la disfrute”.

Además del lanzamiento de “Agresivo” en agosto, uno de sus logros recientes fue su presentación en el evento “III Points” en Miami, Florida. “Mi primer festival. Estaba nerviosa, supernerviosa. Pero en verdad estuvo bueno. Estaba lloviendo. No había nadie. Estaba vacío. Tocamos un tema, dos temas, y en ese segundo tema se llenó”, celebró con una amplia sonrisa. “De hecho, en la primera fila todo mundo se sabía la letra y me encantó ver la reacción”. La aceptación del público le confirmó que sigue la senda correcta. “Ver ese crecimiento, ese cambio. La primera vez con ellos allí. Entonces en cada show empiezas a ver más gente cantar tus canciones, reaccionando, y cuando las cantan, para mí es lo más importante, y más cuando eres una artista independiente”.

PUBLICIDAD

Si bien el mundo de las pasarelas y los escenarios no son nuevos para ella, tras hablar de la experiencia en el show, aprovecha para confesar que su soltura forma parte de un personaje. “Yo realmente soy una persona supertímida. Desde el principio, he sido supertímida. Sé que proyecto otra cosa, pero cuando me paro en un escenario, eso es pura actuación”, precisó. “No tienes de otra. Prendo el ‘switch’. Pero en lo personal, yo siempre he sido bien tímida, por eso desde el primer día que a mí me tocó prensa, yo sudaba porque yo no me atrevía a desenvolverme”.

Apuesta a un cambio

Al retomar el tema de la falta de apoyo hacia la mujer en este camino musical, confesó estar decidida a hacer una diferencia en este sentido.

“Nunca ha sido fácil, desde que yo he entrado en los medios, desde que soy chamaquita. Tenía 17 años y antes de los 17, trabajaba (como modelo) para traer pan a mi casa”, repasó sobre sus orígenes. “Cuando yo empecé en los medios, no había protección a la mujer, no había ese apoyo femenino. Era muy difícil. Gracias a Dios que yo, de chamaquita, no me pasó ninguna tragedia. Tengo a Dios en mi corazón y estoy aquí haciendo lo mío”.

Las limitaciones económicas no apagaron su deseo de seguir adelante en sus aspiraciones artísticas. “Lo de Miss Universe Puerto Rico fue algo que me tocó hacer porque las cosas estaban bien difíciles en mi vida, personalmente”, prosiguió la también egresada del Conservatorio de Música de Puerto Rico, al mirar sus recuerdos. “Una libreta de pentagrama de $10… No. Había 75 centavos para coger la guagua, para llegar”.

PUBLICIDAD

La dificultad le ha provocado verse en el espejo de otras aspirantes en la música, con quienes suele tener interacción directa. “Me encanta ver las nenas nuevas que están subiendo, que me escriben, que tenemos ahora una comunidad. Me hablan de sus temas, ‘¿qué tú crees?’ ”.

Poner acción al deseo de unidad en la población femenina, lo ve imprescindible. “Tenemos que darnos las manos. Lo más que me frustra de todo es que hay mucha mujer en la industria que dice que hay que apoyar a las mujeres, pero cuando tú miras, en su grupo no hay ninguna mujer trabajando con ellas ni para ellas, o no tienen a ninguna mujer en sus colaboraciones, o tú no les puedes contar más de diez”, lamentó.

La también compositora afirmó que será una agente de cambio en ese sentido. “Me encantaría que mi música sonara por todos lados, pero si mi objetivo es poder ayudar a otras a subir, y abrir caminos y oportunidades para demás mujeres, cuenten conmigo”.