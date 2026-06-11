El primer proyecto musical global de Ronaldinho, titulado “Camisa 10”, presume el talento de varios intérpretes boricuas como representación de la “Cuna del reguetón”. El álbum lanza bajo su marca y sello internacional Tu Música.

El comunicado de prensa destaca que “Camisa 10” reúne intérpretes de 18 territorios en América, Europa, África y Asia. En el grupo de los boricuas están Justin Quiles y Lenny Tavárez, dos nombres consolidados del género, y la dupla de productores DJ Luian y Mambo Kingz, responsables de éxitos en el sonido urbano contemporáneo. Se suman Dalex, Brray y el veterano Ñejo. Completan la representación de la isla Randy Nota Loca, DJ Nelson, Jon Z, Jamby El Favo, Gotay El Autentiko, Juanka, Lennox, D.OZi, Muzik Junkies, Yari M y Domino Saints.

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Pitbull se suma con un pop urbano internacional y Sean Paul, leyenda del dancehall, canta el tema que titula el álbum.

Además de reguetón, el dancehall y el pop urbano, incluye el dance del británico Jonas Blue, el electro latino del español Juan Magán, el sonido francés de Willy William y Vegedream y el afrobeats de Odumodublvck y Gyakie.

Ronaldinho se expresó sobre el resultado. “Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, manifestó mediante la nota de prensa, que agrega que “toda esa fuerza boricua se ordena bajo dos figuras de alcance global”, haciendo referencia a Sean Paul y a Pitbull.

Concebido para acompañar la temporada de fútbol más grande del mundo, “Camisa 10” nació de la mano de Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho. “Para el astro brasileño, símbolo del fútbol mundial, marca su entrada a la música tras toda una vida ligado a ella”, añade la comunicación escrita.