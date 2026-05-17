Bangaranga", el himno dance de la cantante búlgara Dara, ganó el sábado en Viena el Festival de Eurovisión, la primera victoria de su país en el certamen.

Las estrictas medidas de seguridad y el tiempo lluvioso no lograron mellar el entusiasmo de los seguidores del concurso - ni el de los críticos que dijeron que Israel no debería haber sido invitado a la fiesta.

Bangaranga", la canción pop de ritmo acelerado que levantó el ánimo en el escenario al principio de la noche, obtuvo 516 puntos, mientras que Israel quedó en segundo lugar con 343.

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En el espectáculo de este año faltaron cinco países: España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, ausencias de gran repercusión que boicotearon en protesta por la inclusión de Israel en el concurso tras la guerra de Gaza.

Tras una semana de preparación, 25 países se subieron al escenario del Wiener Stadthalle para luchar por la corona del pop continental en la 70ª edición del concurso.

Aquí está lo último:

Bangaranga’, de la cantante búlgara Dara, gana el concurso.

Dara se impuso a otros 24 concursantes en la gran final. Los ritmos contagiosos de la canción y la coreografía de la rutina de baile fueron un éxito tanto entre los espectadores como entre los jurados nacionales.

La canción obtuvo 516 puntos, mientras que Israel quedó en segundo lugar con 343. Momentos después de ser nombrada ganadora, Dara lanzó “Bangaranga” por segunda vez el sábado por la noche.

A medida que se anuncian los resultados, las cosas pueden volverse confusas.

Los ganadores se deciden por una combinación de votos de jurados nacionales y del público, que vota en línea, por teléfono o por mensaje de texto.

Los jurados otorgan puntos a sus actuaciones favoritas en una escala del 1 al 12. Los anfitriones se dirigirán a un portavoz de cada uno de los 35 países que compitieron, quien anunciará qué país recibirá los codiciados “douze points”, 12 puntos.

Después se añade el voto del público de cada país, y la clasificación puede cambiar radicalmente. Es un proceso lento que crea suspense y aprovecha la tensión de la competición.

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Se acabaron las actuaciones, ahora un intervalo, luego las votaciones

El noruego Jonas Lovv y su tema “Ya Ya Ya” ofrecieron acordes potentes, sencillos y repetitivos, voces suaves como la seda y un estribillo que va más allá de naciones e idiomas, mientras el público vitoreaba “Ya Ya Ya”.

La entrada de Rumanía fue una hermana nu-metal de Lady Gaga, Alexandra Căpitănescu, con su “Choke me”. Y para el final, la austriaca Cosmó, con “Tanzschein”, fue un jugueteo disco y tecno-pop, y una forma ideal de cerrar las actuaciones de la noche.

Después de que los 25 finalistas de Eurovisión interpretaran sus canciones, el público disfrutó de un intervalo de entretenimiento mientras las líneas de votación permanecían abiertas un poco más de tiempo para el recuento de los votos de toda Europa y más allá.

Cercándonos al final

La entrada de Finlandia electrizó, una de las primeras favoritas del concurso con “Liekinheitin”, o “Lanzallamas”, una animada mezcla de la angustiosa voz del cantante pop Pete Parkkonen y los fogosos violines de la violinista Linda Lampenius.

Alicja, la candidata de Polonia, apostaba por que los votantes otorgaran grandes puntos a las grandes voces con su canción “Pray”, que evocaba imágenes de música gospel. Lion Ceccah, figura destacada de la escena drag lituana, fue el responsable de una de las entradas más interesantes con su trilingüe “Sólo Quiero Más”, un emotivo synth-pop que se desarrolla como una película de cine negro.

La sueca Felicia se puso una mascarilla para interpretar “My System”, un tema no apto para cardíacos. La chipriota Antigoni interpretó un alegre “Jalla”, una canción pop veraniega con instrumentos tradicionales chipriotas, como el çifteli y el laúd, que la convierten en la banda sonora perfecta para las vacaciones en la playa.

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El clasista vocalista italiano Sal Da Vinci arena su corazón a un nuevo amor con “Per Sempre Sì”, un divertido jugueteo vintage para los que añoran la Eurovisión de antaño.

Gente guapa, crítica tontorrona pero reflexiva y patriotismo descarado.

Los croatas Lelek canalizaron algo antiguo y poderoso con su folk gótico “Andromeda”. Sus armonías apiladas sólo se veían reforzadas por su aspecto físico: Las mujeres llevaban marcas en la cara y el cuerpo parecidas a las utilizadas para repeler al Imperio Otomano.

Los británicos Look Mum No Computer, con su “Eins, Zwei, Drei”, fueron una crítica reflexiva de la mundanidad del trabajo, pero también pegadiza, synth-pop y tontorrona. Su escenografía fue también una de las más divertidas: mesas rectangulares sin alma se convirtieron en imaginativas plataformas, como una discoteca de un universo alternativo en el espacio.

Desde Francia, el “¡Regarde!” de Monroe fue sobre todo clasista y, a juzgar por los vítores de la sala, eficaz.

Pasado el ecuador de la competición, cuando sólo quedaban 10 actuaciones, el rapero moldavo Satoshi interpretó con descaro patriótico “¡Viva, Moldavia!” con todo el corazón, en varios idiomas, en un estribillo tan adictivo que casi recuerda al trabajo antológico del trío irlandés de hip-hop Kneecap.

La ostentación, la pompa, la extravagancia

La cantante ucraniana Leléka ofreció la etérea y hermosa “Ridnym”, y la estrella australiana Delta Goodrem demostró cómo debe ser una diva con su deslumbrante balada a medio tiempo “Eclipse”, y una valiente actuación en la que se elevó en el aire por encima de un reluciente piano. Si gana, es probable que el año que viene sea un país europeo el anfitrión en lugar de Australia.

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La banda de metal serbia Lavina proporcionó un cambio de ritmo dramático con la angustiosa “Kraj Mene”.

Bella", la canción de Aidan con la que Malta participó en Eurovisión, era todo romanticismo: cuerdas, grandes cinturones y una instrumentación arrebatadora. También fue una de las pocas candidaturas maltesas a Eurovisión en las que se utilizó el idioma maltés.

La República Checa depositó sus esperanzas en “Crossroads”, de Daniel Žižka, una contenida balada pop con un estribillo triunfal. La búlgara Dara, una veterana del pop a estas alturas, presentó “Bangaranga”, una de las canciones más animadas de este año. Y sobre el escenario, fue un elevador del estado de ánimo.

Voces, claro. Pero también impresionantes efectos visuales.

Antes incluso del ecuador del espectáculo, ya había fuego, humo, animales estampados y muchas gafas de sol en el interior. Lavina, un grupo de metal de Serbia, actuó con una lluvia digital y estallidos de llamas en trajes de cuero con tachuelas y aspecto de “Mad Max”.

El albanés Alis utilizó un escenario lleno de humo con alas digitales y un reloj, e invitó a subir al escenario a una mujer que representaba a una madre vestida con un traje folclórico tradicional para su lúgubre tema “Nân”. Sarah Engels, de Alemania, añadió pirotecnia a su “Fire”, naturalmente, y Delta Goodrem, de Australia, añadió un brillante piano dorado, fuego y suficientes máquinas de viento para dar energía a una pequeña ciudad.

El griego Akylas se mostró juguetón con su potente tema house “Ferto”, vestido con pantalones cortos a rayas de tigre y un gorro de punto, y utilizando un patinete para deslizarse por el escenario, añadiendo estatuas humanas. Ucrania sólo necesitó haces de luz, un efecto de cortina y la potente voz de Leleka con “Ridnym”.

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Los primeros artistas suben al escenario

El danés Søren Torpegaard fue el primero en participar en Eurovisión con su tema “Før Vi Går Hjem”, que interpretó con la destreza específica de alguien que ha interpretado a Tony en “West Side Story”, a Angel en “Kinky Boots” y a Romeo en “Romeo y Julieta”.

A continuación, Sarah Engels representó a su país natal, Alemania, con “Fire”. Como segunda artista de la noche, aprovechó la oportunidad para llevar la pirotecnia al escenario.

Después llegó “Michelle”, de Noam Bettan, la inclusión de Israel en Eurovisión, que ha suscitado críticas. España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia se retiraron del concurso este año, optando por no participar en protesta por la inclusión de Israel.

Recientemente, la actuación de Bettan fue interrumpida por manifestantes durante la primera semifinal del martes; se oyeron cánticos de “¡Parad el genocidio!” entre el público. En la final, no quedó claro de inmediato si eso continuó.

La belga Essyla subió al escenario con “Dancing on the Ice”, una canción muy fresca con una interpretación vocal fría y una producción inspirada en Billie Eilish, seguida de la albanesa Alis.

Manifestantes piden la salida de Israel de Eurovisión antes de la gala

Manifestantes que pedían la exclusión de Israel de Eurovisión se manifestaron cerca del estadio del concurso antes de la final. Varios centenares de personas se manifestaron al grito de “toda Viena odia el ESC”, en referencia al Festival de Eurovisión.

Se les mantuvo alejados del lugar, que se encuentra tras un cordón de seguridad policial.

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La manifestante Echo Vinasha Lex dijo que era “importante protestar contra esa idea de que el concurso de la canción no es político. El concurso de la canción es un acontecimiento muy político”.

Homenaje al anfitrión en el arranque de la final de Eurovisión

Al principio, un montaje de apertura filmado mostraba el majestuoso paisaje austriaco mientras un barco de papel se dirigía a Viena, una referencia a la interpretación de “Wasted Love” de JJ, ganadora de Eurovisión en 2025, envuelta en una tormenta.

El espectáculo comenzó con la actuación de la ganadora del año pasado, la cantante austriaca de formación operística JJ, y un desfile olímpico de banderas de los 25 finalistas. A continuación comenzaron las actuaciones de los músicos, que sólo disponen de 3 minutos para convencer a millones de telespectadores que, junto con jurados nacionales de profesionales de la música, eligen al ganador.

Los anfitriones del sábado son Michael Ostrowski, actor austriaco conocido por sus películas cómicas en alemán, y Victoria Swarovski, modelo, cantante, presentadora de televisión y heredera de la empresa de artículos de lujo y cristal Swarovski.

El director de Eurovisión elogia el “brillante” espectáculo en medio de las protestas

El director del Festival de Eurovisión ha instado a los espectadores a dejar a un lado la política y disfrutar del “espectáculo brillante, maravilloso y sincero” que supone la gran final del certamen.

Mientras el concurso cumple 70 años con peticiones de expulsión de Israel por la conducción de su guerra en Gaza y un boicot de cinco países, el director de Eurovisión, Martin Green, dijo que el concurso es una oportunidad durante unas horas para “cerrar las cortinas al mundo exterior y soñar que algo más es posible”.

En una rueda de prensa declaró que durante 70 años Eurovisión ha dado “voz a los sin voz” y ha celebrado a las comunidades marginadas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.