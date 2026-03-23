El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso anunció su gira Free Spirits World Tour, que incluirá una parada en Puerto Rico el próximo 8 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Bajo la producción de No Limit Entertainment, los boletos para el concierto en el recinto estarán disponibles desde este jueves, 26 de marzo, a las 10:00 a.m. a través del portal de Ticketera.com.

Tras el lanzamiento de su álbum Free Spirits, el dúo se prepara para una serie de presentaciones que recorrerá América Latina, Norteamérica, el Reino Unido y Europa. El disco “marca una evolución en su sonido, explorando temas como la fama, la identidad y la introspección, sin perder el humor y la intensidad que los caracteriza”, asevera el comunicado de prensa. El proyecto incluye colaboraciones con figuras internacionales como Sting, Jack Black y Fred Again, entre otros.

“Reconocidos por su energía arrolladora en vivo, Ca7riel y Paco Amoroso prometen un espectáculo de alto impacto que fusionará el trap, rock, pop y una propuesta escénica fuera de lo tradicional. Su estilo irreverente y experimental los ha posicionado como una de las ofertas más atractivas para las audiencias globales”, agrega el escrito.